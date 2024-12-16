ЄС призупинив безвізовий режим для грузинських дипломатів

Про це повідомляє Reuters.

"Ситуація не розвивається в позитивному напрямку для грузинського народу. Сьогодні ми домовилися про необхідність скасування безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів", - заявила представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас журналістам після зустрічі міністрів.

Міністри звернулися до Європейської комісії, виконавчого органу блоку, внести пропозицію з цього питання. Дипломати заявили, що очікують, що ця пропозиція буде ухвалена урядами ЄС більшістю голосів.

Один дипломат сказав, що цей захід мав на меті вплинути на провідних грузинських політиків, не накладаючи покарання на простих громадян.

Каллас сказала, що міністри також обговорювали застосування санкцій до "грузинських посадовців, які стоять за насильством проти мирних протестувальників", але не прийшли до консенсусу. Такий крок потребує одностайності серед 27 членів ЄС.

"Була дуже інтенсивна дискусія, а також було багато бажання зробити більше", - розповіла Каллас, додавши, що зміна візового режиму була першим символічним кроком.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна разом зі Словаччиною наклали вето на санкції проти деяких грузинських поліцейських.

Каллас, експрем’єр-міністерка Естонії, яка головувала на своїй першій сесії міністрів після того, як вступила на посаду верховного представника ЄС із зовнішньої політики, сказала, що "це моє перше вето Угорщини, але я можу гарантувати, що воно не останнє»". Але вона сказала, що продовжить співпрацю з Угорщиною.