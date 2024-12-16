"Литва й Естонія не позбулися радянського менталітету": уряд Грузії відреагував на санкції проти премʼєра Кобахідзе й влади

Про це пише News Georgia.

"Естонія та Литва — держави, які мають найбільш обмежений суверенітет в ЄС і уряди яких діють не відповідно до інтересів власного народу, а за диктатом адміністрації іноземної держави… Незважаючи на 33-річну історію незалежності, влада Литви та Естонії не змогла позбутися радянського менталітету", - йдеться в заяві уряду Грузії.

Таким чином влада відреагувала на запроваджені санкції проти Кобахідзе та інших високопоставлених державних чиновників.

Водночас уряд керівної партії "Грузинська мрія" додав, що Естонія та Литва "змушені діяти проти своєї гідності".