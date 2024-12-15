Естонія заборонила в’їзд до країни 14 грузинським чиновникам, серед яких прем'єр Кобахідзе

Про це йдеться на сайті відомства.

Відповідний указ підписав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Ми додали до списку ще 14 грузинських високопосадовців і прем'єр-міністрів і ввели заборону на в'їзд до Естонії", - зазначив він.

Він підкреслив, що "насильство, вчинене грузинською владою проти протестувальників, журналістів та лідерів опозиції, є неприйнятним, злочинним і суперечить правам людини".

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства закликав країни ЄС до активних дій у відповідь на ситуацію в Грузії.

"Я закликаю всі країни ЄС відреагувати на те, що відбувається в Грузії, і вжити конкретних заходів проти тих, хто застосовує невиправдану силу і жорстоке насильство проти грузинського народу і підриває демократію", - наголосив він.

Ці санкції стали продовженням попередніх обмежень, які стосувалися 11 членів грузинської влади.

Крім того, Цахкна візьме участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 16 грудня, де планується обговорення подій, що відбуваються в Грузії.

Що передувало

26 жовтня в Грузії відбулись парламентські вибори. Перемогу здобула керівна партія "Грузинська мрія".

Результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними акціями протестів.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців.

У ніч проти 10 грудня перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі. Згодом до мітингувальників приєдналися державні службовці.

13 грудня США запровадили обмеження для представників влади Грузії.

А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що продовжить виконувати обов'язки очільниці держави до кінця свого мандата та легітимного обрання нового президента.

У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі. Водночас чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнають легітимність цих виборів.

Зазначимо, що вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія. Єдиним кандидатом на пост президента був ветеран футболу та член партії "Сила народу", що формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії", Михаїл Кавелашвілі. Його кандидатуру висунув голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Після оголошення результатів виборів Саломе Зурабішвілі звернулася до мітингувальників, серед яких були матері затриманих поліцією, і висловила свою вдячність за відмову визнати легітимність виборів.