У ЄС готують санкції проти грузинської влади

Про це заявив посол ЄС у Грузії Павел Герчинський, передає SOVA.

Він підкреслив, що ситуація в країні останні 12 днів "абсолютно несумісна з відносинами, які були у Європейського Союзу з Грузією".

"Всі заходи на столі. Грузія протягом багатьох років мала привілейовані відносини з Європейським Союзом. Ми запропонували Грузії угоду про асоціацію, угоду про вільну торгівлю, угоду про безвізові поїздки. Нарешті, Грузії було надано статус кандидата на членство", - нагадав посол.

Водночас Герчинський наголосив, що наразі у ЄС триває робота з підготовки запровадження санкцій проти грузинської влади, але для їхньої дії необхідний консенсус серед усіх 27 лідерів блоку.

"Мені відомо, що ведеться робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості. Давайте подивимося, чи будуть санкції представлені в понеділок, підготовча робота дійсно ведеться", - заявив дипломат.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців.

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

Наступного дня в міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що з початку акцій протестів затримали 402 людини: 372 осіб в адміністративному порядку, а понад 30 за кримінальним провадженням.