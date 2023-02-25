Байден поки виключає надання Україні винищувачів F-16
Президент Сполучених Штатів Джо Байден у річницю російського вторгнення заявив, що "поки що" виключає можливість відправки новітніх американських винищувачів F-16 Україні
Про це Байден розповів в інтерв’ю ABC News.
Попри неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, Байден "поки що" виключив можливість постачання новітніх американських винищувачів для захисту України у війні проти РФ.
"Зараз йому (Зеленському – ред.) не потрібні F-16", - категорично заявив президент США.
На запитання, чи означає це, що винищувачів не буде надано Україні "ніколи", Байден відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому, але "немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16".
"Я поки що виключаю це", – сказав Байден.
- Нагадаємо, 24 лютого Зеленський анонсував навчання льотчиків ЗСУ й отримання літаків "ще від трьох європейських держав".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 41.98
- Актуальне
- Важливе