Байден поки виключає надання Україні винищувачів F-16

Про це Байден розповів в інтерв’ю ABC News.

Попри неодноразові публічні заклики президента України Володимира Зеленського, Байден "поки що" виключив можливість постачання новітніх американських винищувачів для захисту України у війні проти РФ.

"Зараз йому (Зеленському – ред.) не потрібні F-16", - категорично заявив президент США.

На запитання, чи означає це, що винищувачів не буде надано Україні "ніколи", Байден відповів, що неможливо точно знати, чого потребуватиме українська оборона в майбутньому, але "немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16".

"Я поки що виключаю це", – сказав Байден.