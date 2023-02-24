"Диму без вогню не буває": Зеленський анонсував навчання льотчиків ЗСУ й отримання літаків "ще від трьох європейських держав"
Володимир Зеленський сказав, що тривають перемовини щодо навчання українських військових на F-16 і щодо можливості отримати літаки "ще з трьома європейськими державами"
Про це він заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
Зеленський зазначив, що Україні потрібні літаки насамперед для захисту неба, і партнери розуміють це. Єдиним слабким місцем є це терміни постачання зброї, які потрібно пришвидшити.
"Захист неба - це ППО, ловці дронів тощо. Також ми говоримо сьогодні про літаки. Це частина ППО. І наші партнери розуміють, що ми хочемо використовувати їх як захист нашого неба, інфраструктури й цивільного населення. Тому ми почали важливі кроки вперед. Моя зустріч з прем'єром Британії дає відповідь на питання, чи є в Україні шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією", – сказав Зеленський.
Також він додав, що за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Моравецьким відкривається можливість навчання українських військових на літаках F-16.
"У нас перемовини і є реальне відчуття, що ще з трьома європейськими державами буде можливість отримати ці навчання і ці літаки. Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває. Деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси, вони складні. Але це і є комплексний захист неба", – підсумував Зеленський.
- 23 лютого заступниця голови Держдепу Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post зазначила, що у США обговорюють питання передачі Україні бойових літаків четвертого та п'ятого поколінь, відзначивши зацікавленість у тому кількох країн Європи
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