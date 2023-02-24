Про це він заявив під час пресконференції, присвяченої року з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський зазначив, що Україні потрібні літаки насамперед для захисту неба, і партнери розуміють це. Єдиним слабким місцем є це терміни постачання зброї, які потрібно пришвидшити.

"Захист неба - це ППО, ловці дронів тощо. Також ми говоримо сьогодні про літаки. Це частина ППО. І наші партнери розуміють, що ми хочемо використовувати їх як захист нашого неба, інфраструктури й цивільного населення. Тому ми почали важливі кроки вперед. Моя зустріч з прем'єром Британії дає відповідь на питання, чи є в Україні шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією", – сказав Зеленський.

Також він додав, що за підсумками зустрічі з прем'єром Польщі Моравецьким відкривається можливість навчання українських військових на літаках F-16.

"У нас перемовини і є реальне відчуття, що ще з трьома європейськими державами буде можливість отримати ці навчання і ці літаки. Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває. Деякий термін для цього потрібен. Ми хочемо пришвидшити ці процеси, вони складні. Але це і є комплексний захист неба", – підсумував Зеленський.