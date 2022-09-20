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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Командувач ВПС США розповів, коли Україна може отримати винищувачі F-16

Командувач ВПС США розповів, коли Україна може отримати винищувачі F-16

20 вересня, 2022 вiвторок
07:11
війна з Росією F-16

Командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер заявив, що Україна отримає літаки F-16 за два-три роки після ухвалення відповідного політичного рішення

Про це повідомляє Politico

За його словами, Україна зможе отримати винищувачі F-16 за два-три роки після ухвалення політичного рішення про їхнє постачання. Хекер пояснив, що такі терміни пов'язані з питаннями підготовки пілотів і логістики. 

Генерал додав, що наразі країни Заходу починають розмірковувати про війну РФ проти України в довгостроковій перспективі та відповідно планують військову допомогу. За припущенням Хекера, бойові дії в Україні можуть тривати роки, а не місяці. 

На думку командувача ВПС США, зараз Київ має все необхідне для захисту завдяки допомозі Заходу, аби війна в Україні не перетворилася у Третю світову війну. Зокрема, США допомагають Україні розвідувальною інформацією. Водночас Хекер підкреслив, що Вашингтон не займається вибором цілей. 

  • 17 вересня джерела Politico повідомили, що Україна досягла прогресу у переговорах зі США про постачання літаків F-16, систем ППО Patriot та БПЛА Gray Eagle. 

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