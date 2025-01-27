Армія РФ вдарила КАБами по багатоповерхівці на Запоріжжі: 4 поранених
Російська окупаційна армія 27 січня завдала ударів керованими авіабомбами по Степногірську Запорізької області. Унаслідок цього постраждали чотири людини, зруйнована багатоповерхівка
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, російський ворог продовжує терор прифронтових територій Запорізької області. Так, 27 січня окупанти атакували Степногірськ керованими авіабомбами.
Унаслідок цього зруйнована багатоповерхівка, постраждали 4 людини, зокрема дві жінки та два чоловіки.
- У Запоріжжі через ракетний удар на світанку 23 січня загинув чоловік, постраждали 54 людини. Вибухи вночі та вранці лунали і в інших регіонах України.
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