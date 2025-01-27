Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Києві презентували мобільну станцію для порятунку бібліотечних фондів Archa1
Ексклюзив

У Києві презентували мобільну станцію для порятунку бібліотечних фондів Archa1

Дар'я Тарасова
27 січня, 2025 понедiлок
15:32
Культура До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів Archa1. Її передали представники провідних культурних установ Чехії

Зміст

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Мобільна станція Archa1 має обладнання для очищення документів від бруду, дезінфекції та реставрації. Тож її будуть використовувати для збереження рідкісних рукописів, книг та архівних документів, які були пошкоджені під час російської військової агресії в Україні.

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

 

"Ця станція призначена і для реставрації, і для консервації. Будуть опрацьовані видання, які в першу чергу потрібно буде відновити від зовнішніх пошкоджень - це вплив води, вплив температури після пожеж тощо. Це все тут передбачено. Максимально ми відновлюємо і папір, і обкладинки для того, щоб повернути їм попередній вигляд, повернути їхню читабельність. А далі їх можна буде помістити в ті умови, в яких вони могли б зберігатися. Це вже процес консервації", - пояснив генеральний директор національної бібліотеки України ім. Я. Мудрого Олег Сербін.

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

 

Мобільну станцію Archa1 передали представники провідних культурних установ Чехії.

"Звісно, ми співпрацюємо у військовій та технічній сферах. Але ми не можемо забути й про культуру. Культура - це дуже важливо. Це також ще одна ціль ворога. Ворог намагається знищити українську культуру. І якщо є щось, що ми можемо зробити, аби допомогти, - ми це зробимо", - наголосив заступник посла Чеської Республіки в Україні Беньямін Жига.

Уже незабаром така мобільна станція зможе працювати у різних областях України. Наразі триває дослідження і збір статистики про руйнацію та пошкодження бібліотечних фондів. За словами заступниці міністра культури та стратегічних комунікацій Галини Григоренко, наразі в Україні внаслідок вторгнення РФ зруйновано 770 публічних бібліотек. МКСК разом з національною бібліотекою Ярослава Мудрого працюють над тим, щоб спланувати маршрут, яким рухатиметься мобільна станція Archa1.

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

 

"Точно вона буде в Одесі, у науковій бібліотеці нашій, думаю, у Харкові. Але, зрозуміло, через безпекові причини ми маємо зважити всі плюси і мінуси, і зрозуміти, в якому саме регіоні його можна встановити. Але те, що Archa1 буде подорожувати по Україні, однозначно. Вона для цього і була зроблена як мобільна станція. Зараз зважуємо, де найбільш цінні фонди, тому що, як ви знаєте, частина з них була евакуйована з прифронтових територій і зараз знаходиться в інших місцях. Тому треба спланувати цей маршрут відповідно до пріоритетності надання допомоги", - розповіла Галина Григоренко.

Archa1 діє автономно. Єдине, що їй потрібно - підключення до системи водопостачання. Наразі триває навчання колег у різних регіонах, які потім зможуть прийняти Archa1 у себе.

 

 

 

Теги:
Новини
Чехія
підтримка України
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.78
    Купівля 41.78
    Продаж 42.29
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
27 січня
15:44
грузія
Євросоюз тимчасово припинив безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
15:39
Андрій Коваленко
У ЦПД попередили, що у мережі ширяться фейки про нібито дату перемовин України та РФ
15:24
ЗСУ
Сили оборони відійшли з південної частини Великої Новосілки, аби уникнути оточення, - ОСУВ "Хортиця"
15:21
Удар по Степногірську
Армія РФ вдарила КАБами по багатоповерхівці на Запоріжжі: 4 поранених
15:12
погода осінь
Температура до +17 °C: прогноз погоди від Наталки Діденко на останні дні січня
15:02
Юрій Кормишкін
Незаконне збагачення на 20 млн грн нардепки Кормишкіної: її чоловіку-підприємцю обрали запобіжний захід
14:51
Оновлено
Кирило Буданов
ЗМІ повідомили, що Буданов заявив про небезпеку для існування України за відсутності перемовин до літа. У ГУР спростували інформацію
14:39
Оновлено
Олександр Лукашенко
Путін, Токаєв і патріарх РПЦ Кирил привітали Лукашенка з "переобранням" на пост президента Білорусі
14:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:30
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що Угорщина отримала від Єврокомісії гарантії щодо енергетичної безпеки держави
14:25
пенсія
Надвеликих спецпенсій для топових посадовців не буде, – міністерка Жолнович
14:12
В'ячеслав Гладков
У РФ пропонують за "дискредитацію армії" заборонити навчатись у вишах і технікумах
14:12
Україна ЄС
Позиція The Observer щодо російської агресії: Захід ризикує значно гіршим конфліктом, якщо зараз підведе Україну
14:04
Михайло Микусь
На війні загинув письменник і військовий Михайло Микусь
14:03
OPINION
Поки Путін буде живий, йому постійно потрібна агресія
13:51
електроенергія
Споживання електроенергії знижується: ситуація в енергосистемі 27 січня
13:51
Москва_Кремль
Путінський режим втратив близько €400 млрд через санкції ЄС, - глава МЗС Франції Барро
13:46
санкції проти Росії
Очільники МЗС країн ЄС погодили продовження санкцій проти Росії
13:30
РФ, ймовірно, опанувала "якірний напад", - речник ВМС Плетенчук про пошкодження кабелів у Балтійському морі
13:30
Огляд
Ерлінг Холанд (у світлій формі в центрі) ПСЖ - Манчестер Сіті
"Ман Сіті" та ПСЖ ризикують вилетіти з Ліги чемпіонів, а Повєткіна знову дискваліфікували за допінг. Головні новини світового спорту за тиждень
13:25
Колишній концтабір Аушвіц I у 80-ту річницю визволення табору 27 січня 2025 року. в Освенцімі, Польща
Зеленський прибув до Польщі, де долучиться до заходів з нагоди 80-ї річниці звільнення в'язнів Аушвіцу
13:12
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович
Адресна допомога дозволила спрямувати кошти для майже 10 тис. родин ВПО, які втратили житло, - Жолнович
12:50
Вийшов тизер серіалу "Чужий: Земля", що є приквелом фільму жахів 1979 року
12:48
У Дії відновили послугу купівлі й продажу авто
12:37
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
Є дві позиції, за які росіяни будуть битися до кінця, - політолог Бобиренко
12:28
Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович
Послугу "Тепла зима" плануємо зробити щорічною, – міністерка соцполітики Жолнович
12:20
Єврокомісія
Єврокомісія продовжить переговори з Києвом про транзит газу за участі Словаччини й Угорщини, - Reuters
12:04
OPINION
До Європи через Україну може надходити справжній газ з Азербайджану
11:56
Угорщина - ЄС
Угорщина погодилась на компроміс з ЄС щодо санкцій проти Росії, - Politico
11:46
Пресреліз
Мирослав Маринович
Мирослав Маринович назвав суспільну проблему, на вирішення якої впливатимуть освітяни
11:44
Ексклюзив
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Є багато свідчень, що були порожні виборчі дільниці на "виборах" Лукашенка, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
11:29
Огляд
світ, міжнародний огляд
Польща застерігає від відновлення постачання газу з Росії, а Туреччина пропонує ЄС допомогти замінити його транзит з України. Акценти світових ЗМІ 27 січня
11:23
Прибув з Москви перед повномасштабним вторгненням, аби "відвідати доньку": СБУ на Донеччині затримала російського агента ФСБ
11:14
Оновлено
Олександр Лукашенко
Лукашенко переміг на псевдовиборах: ЦВК оголосила, що за нього проголосували 86,8% виборців
11:01
Оновлено
новини Львівщини
Авіаудари по Куп’янську 26 січня: з-під завалів витягнули тіла двох загиблих жінок, пошкоджено приватні будинки й ЛЕП
10:44
"Байдужість – це добриво для зла": Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
10:19
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Це патова ситуація, яка свідчить про неефективність системи управління: Згурець про скандал довкола Міноборони та АОЗ
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
10:07
OPINION
Чи втягнеться Трамп у прокляте коло російської історії
09:47
Селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області
В ISW назвали, з якою метою РФ поширює інформацію про захоплення Великої Новосілки на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV