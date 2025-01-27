У Києві презентували мобільну станцію для порятунку бібліотечних фондів Archa1

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Мобільна станція Archa1 має обладнання для очищення документів від бруду, дезінфекції та реставрації. Тож її будуть використовувати для збереження рідкісних рукописів, книг та архівних документів, які були пошкоджені під час російської військової агресії в Україні.

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

"Ця станція призначена і для реставрації, і для консервації. Будуть опрацьовані видання, які в першу чергу потрібно буде відновити від зовнішніх пошкоджень - це вплив води, вплив температури після пожеж тощо. Це все тут передбачено. Максимально ми відновлюємо і папір, і обкладинки для того, щоб повернути їм попередній вигляд, повернути їхню читабельність. А далі їх можна буде помістити в ті умови, в яких вони могли б зберігатися. Це вже процес консервації", - пояснив генеральний директор національної бібліотеки України ім. Я. Мудрого Олег Сербін.

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

Мобільну станцію Archa1 передали представники провідних культурних установ Чехії.

"Звісно, ми співпрацюємо у військовій та технічній сферах. Але ми не можемо забути й про культуру. Культура - це дуже важливо. Це також ще одна ціль ворога. Ворог намагається знищити українську культуру. І якщо є щось, що ми можемо зробити, аби допомогти, - ми це зробимо", - наголосив заступник посла Чеської Республіки в Україні Беньямін Жига.

Уже незабаром така мобільна станція зможе працювати у різних областях України. Наразі триває дослідження і збір статистики про руйнацію та пошкодження бібліотечних фондів. За словами заступниці міністра культури та стратегічних комунікацій Галини Григоренко, наразі в Україні внаслідок вторгнення РФ зруйновано 770 публічних бібліотек. МКСК разом з національною бібліотекою Ярослава Мудрого працюють над тим, щоб спланувати маршрут, яким рухатиметься мобільна станція Archa1.

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

До Києва прибула унікальна мобільна станція для порятунку бібліотечних фондів, Фото: Катерини Галко

"Точно вона буде в Одесі, у науковій бібліотеці нашій, думаю, у Харкові. Але, зрозуміло, через безпекові причини ми маємо зважити всі плюси і мінуси, і зрозуміти, в якому саме регіоні його можна встановити. Але те, що Archa1 буде подорожувати по Україні, однозначно. Вона для цього і була зроблена як мобільна станція. Зараз зважуємо, де найбільш цінні фонди, тому що, як ви знаєте, частина з них була евакуйована з прифронтових територій і зараз знаходиться в інших місцях. Тому треба спланувати цей маршрут відповідно до пріоритетності надання допомоги", - розповіла Галина Григоренко.

Archa1 діє автономно. Єдине, що їй потрібно - підключення до системи водопостачання. Наразі триває навчання колег у різних регіонах, які потім зможуть прийняти Archa1 у себе.