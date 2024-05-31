Надання Україні літака Saab 340 встановить паритет із РФ, а в парі з F-16 можна буде збивати 95% повітряних цілей, - авіаексперт Романенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Це два царських подарунки. Тому що для нас це означає вихід на принципово новий рівень - як рівень нашої ППО, так і рівень довіри до нас. Тому що до цього часу нам надавали багато зразків озброєння, але найдорожчий і найскладніший засіб боротьби, як літак радіолокаційного огляду, ми ще не отримували. Що це за літак? Це машина, яка радикально змінить ситуацію в повітрі", - наголосив Романенко.

За словами експерта з авіації, отримання літаків радіолокаційного спостереження дає нам паритет із росіянами.

"Якщо росіяни використовували літаючі радари, і заглядали глибоко на нашу територію, і могли управляти з цих літаків діями своєї авіації й ЗРК, то тепер і ми маємо таку можливість, і не гіршу, ніж у росіян. З отриманням винищувачів F-16, а вони будуть працювати в парі, можливості нашої ППО зростуть по аеродинамічних цілях, гелікоптерах, крилатих ракетах, "шахедах". Ми зможемо збивати понад 95% цілей", - зауважив Романенко.

Швеція представила шістнадцятий і наразі найбільший пакет допомоги Україні на 1,16 млрд євро. Зокрема до нього увійшли літаки, бронемашини, боєприпаси, танки.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що шведи передають Україні літак радіолокаційного дозору, щоб у небі F-16 краще бачили ворожі літаки з КАБ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що момент появи F-16 в Україні настільки близький, що вже можна відчувати гуркіт двигунів.











