Надання Україні літака Saab 340 встановить паритет із РФ, а в парі з F-16 можна буде збивати 95% повітряних цілей, - авіаексперт Романенко
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко зазначив, що літак радіолокаційного спостереження Saab 340 радикально змінить ситуацію в повітрі
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Це два царських подарунки. Тому що для нас це означає вихід на принципово новий рівень - як рівень нашої ППО, так і рівень довіри до нас. Тому що до цього часу нам надавали багато зразків озброєння, але найдорожчий і найскладніший засіб боротьби, як літак радіолокаційного огляду, ми ще не отримували. Що це за літак? Це машина, яка радикально змінить ситуацію в повітрі", - наголосив Романенко.
За словами експерта з авіації, отримання літаків радіолокаційного спостереження дає нам паритет із росіянами.
"Якщо росіяни використовували літаючі радари, і заглядали глибоко на нашу територію, і могли управляти з цих літаків діями своєї авіації й ЗРК, то тепер і ми маємо таку можливість, і не гіршу, ніж у росіян. З отриманням винищувачів F-16, а вони будуть працювати в парі, можливості нашої ППО зростуть по аеродинамічних цілях, гелікоптерах, крилатих ракетах, "шахедах". Ми зможемо збивати понад 95% цілей", - зауважив Романенко.
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