Шалене підсилення можливостей авіації: Defence Express про надання Швецією літаків типу ASC 890

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Шведи передають Україні літак радіолокаційного дозору, щоб наші F-16 в небі краще бачили літаки з керованими авіабомбами, які скидаються на Харків або на наші фронтові позиції. Шведи нам дають літак радіолокаційного дозору для тактичної ламкі. Ми отримаємо кращий літак, ніж у росіян літак А-50. Цьому літаку не треба буде літати близько до зони ураження. Шансів дістати цей літак у росіян в нашому небі значно менше, ніж у нас було дістати А-50", - зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, перші спроби України зробити літак радіолокаційного дозору були ще в 1992 році.

"Перемовини зі Шведами щодо отримання схожої системи були ще у 2008 році та 2012 роках. Певні проєкти щодо літаків радіолокаційного дозору були навіть у 2021 році на базі Ан-178, але все впиралося у відсутність грошей. Тому що один такий вживаний літак, як нам дають Шведи, коштує понад 200 млн євро. Те, що Швеція надає нам такий літак - це шалене підсилення можливостей нашої авіації, і привід святкувати усією країною", - наголосив Киричевський.

24 травня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли танки, бронетехніка, мостоукладач, вантажівки, безпілотники, боєприпаси.

Швеція представила шістнадцятий і наразі найбільший пакет допомоги Україні на 1,16 млрд євро. Зокрема до нього увійшли літаки, бронемашини, боєприпаси, танки.











