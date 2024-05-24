Танки Leopard, мостоукладач, безпілотники, боєприпаси: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема до нього увійшли танки, бронетехніка, мостоукладач, вантажівки, безпілотники, боєприпаси
Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.
В уряді Німеччини також зазначили, що наразі на військову допомогу Україні вже виділили близько €5 млрд у 2023 році та близько €1,6 млрд у 2022. Також додаткові € 2,9 млрд були виділені в перші два роки повномасштабної війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках.
До нового пакета військової допомоги увійшли:
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10 бойових танків Leopard 1 A5 (спільно з Данією);
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ремонтно-евакуаційна бронемашина Bergepanzer 2 ARV;
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мостоукладач Biber;
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броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs;
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16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
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4 інженерні машини Wisent 1;
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34 розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun;
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20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
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8 500 боєприпасів до 155-мм артилерії;
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1,75 млн боєприпасів для вогнепальної зброї;
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111 гвинтівок Haenel CR308, 80 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 540 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
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20 кулеметів MG3 на танки Leopard, БМП Marder та інженерні машини.
Також у повідомленні уряду йдеться, що з початку великої війни Німеччина поставила матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на €5,2 млрд.
"Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно €282 млн. Додаткові витрати, які тут не враховані, є результатом лікування поранених бійців", - йдеться у звіті уряду.
- 22 травня міністр оборони України Рустем Умєров подякував міністерці оборони Іспанії Маргариті Роблес за надання нової партії танків Leopard та розповів, яка ще зброя увійшла до пакету допомоги від країни.
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