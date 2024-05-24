Танки Leopard, мостоукладач, безпілотники, боєприпаси: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

В уряді Німеччини також зазначили, що наразі на військову допомогу Україні вже виділили близько €5 млрд у 2023 році та близько €1,6 млрд у 2022. Також додаткові € 2,9 млрд були виділені в перші два роки повномасштабної війни на поставки, які надійдуть лише в 2025-2028 роках.

До нового пакета військової допомоги увійшли:

10 бойових танків Leopard 1 A5 (спільно з Данією);

ремонтно-евакуаційна бронемашина Bergepanzer 2 ARV;

мостоукладач Biber;

броньована інженерна машина Pionierpanzer Dachs;

16 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

4 інженерні машини Wisent 1;

34 розвідувальні безпілотники RQ-35 Heidrun;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

8 500 боєприпасів до 155-мм артилерії;

1,75 млн боєприпасів для вогнепальної зброї;

111 гвинтівок Haenel CR308, 80 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 540 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

20 кулеметів MG3 на танки Leopard, БМП Marder та інженерні машини.

Також у повідомленні уряду йдеться, що з початку великої війни Німеччина поставила матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на €5,2 млрд.

"Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військову підготовку в Німеччині. Витрати на це навчання наразі становлять приблизно €282 млн. Додаткові витрати, які тут не враховані, є результатом лікування поранених бійців", - йдеться у звіті уряду.