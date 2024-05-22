Умєров розповів, яку зброю Україна отримає у новому пакеті допомоги від Іспанії

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема до нового пакету допомоги увійшли ракети до систем ППО Patriot.

"У новий пакет допомоги від Іспанії, зокрема, увійшли: ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння", - зазначив він.

Під час розмови Умєров наголосив, що для більшої ефективності протистояння РФ Україні необхідно більше засобів ППО.

"Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села. Також закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість", - додав очільник українського Міноборони.