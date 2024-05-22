Умєров розповів, яку зброю Україна отримає у новому пакеті допомоги від Іспанії
Міністр оборони України Рустем Умєров подякував міністерці оборони Іспанії Маргариті Роблес за надання нової партії танків Leopard та розповів, яка ще зброя увійшла до пакету допомоги від країни
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.
Зокрема до нового пакету допомоги увійшли ракети до систем ППО Patriot.
"У новий пакет допомоги від Іспанії, зокрема, увійшли: ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння", - зазначив він.
Під час розмови Умєров наголосив, що для більшої ефективності протистояння РФ Україні необхідно більше засобів ППО.
"Це дасть змогу українським захисникам протидіяти літакам і керованим авіаційним бомбам, якими росіяни знищують наші міста і села. Також закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість", - додав очільник українського Міноборони.
- 21 березня повідомлялось, що Іспанія готує нову партію бойових танків Leopard 2A4 для передачі Україні – вони мають надійти двома партіями: у червні та вересні.
- 20 травня повідомлялось, що міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до України буде поставлена партія танків Leopard і боєприпаси.
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