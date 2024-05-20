Іспанія підтвердила, що передасть Україні танки Leopard
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до України буде поставлена партія танків Leopard і боєприпаси
Про це повідомляє El Mundo.
Зазначено, що Роблес підтвердила поставку під час відеоконференції двадцять другої зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном. На ній також був присутній очільник українського Міноборони Рустем Умєров.
За словами міністерки оборони Іспанії, поставка має відбутись наприкінці червня.
Водночас Роблес акцентувала увагу на зусиллях її держави для допомоги Україні, зокрема - підготовці українських солдатів.
- 21 березня повідомлялось, що Іспанія готує нову партію бойових танків Leopard 2A4 для передачі Україні – вони мають надійти двома партіями: у червні та вересні.
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