Іспанія підтвердила, що передасть Україні танки Leopard

Про це повідомляє El Mundo.

Зазначено, що Роблес підтвердила поставку під час відеоконференції двадцять другої зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", скликаній міністром оборони США Ллойдом Остіном. На ній також був присутній очільник українського Міноборони Рустем Умєров.

За словами міністерки оборони Іспанії, поставка має відбутись наприкінці червня.

Водночас Роблес акцентувала увагу на зусиллях її держави для допомоги Україні, зокрема - підготовці українських солдатів.