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Іспанія готує передачу Україні 19 танків Leopard 2, - ЗМІ

21 березня, 2024 четвер
00:56
Війна з Росією Танк Leopard 2A4 іспанської армії

Іспанія готує нову партію бойових танків Leopard 2A4 для передачі Україні – вони мають надійти двома партіями: у червні та вересні

Про це виданню La Vanguardia повідомили джерела в оборонному відомстві.

Це будуть 19 Leopard 2A4, які мають бути підготовлені на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гвадайра (Севілья). Поставка буде здійснена двома партіями: десять бойових танків до кінця червня і ще дев'ять – у вересні.

Таке розпорядження віддав глава іспанського уряду Педро Санчес, який разом з міністеркою оборони Маргаритою Роблес зустрівся з представниками основних компаній оборонного сектору Іспанії. Під час зустрічі Санчес підтвердив рішуче засудження урядом агресії Росії проти України. І саме в цьому контексті відбуватиметься нова поставка.

У той час, коли, на думку експертів, може виникнути раптовий дисбаланс на користь Росії без реальної спроможності реагування з боку України, голова уряду цікавився, що може зробити іспанська промисловість для майбутніх поставок.

Відкинувши можливості ВПС і ВМС, вся увага знову була прикута до армії, яка вже більше десяти років зберігає бойові танки в Групі матеріально-технічного забезпечення № 41 в Касетасі, в Сарагосі. Саме звідти минулого року десять таких машин були вилучені для відправки.

Роблес запевняла тоді, що Leopard 2A4 в Касетасі "в жалюгідному стані". Однак завод Santa Bárbara Sistemas зумів підготувати їх до відправки в Україну. Тепер очікується повторення операції, але з удвічі більшою кількістю машин і з гіршим початковим станом машин, ніж ті, що вже були відправлені.

Санчес наказав підготувати їх до відправки наприкінці червня. Голова уряду розраховує, що на час його перебування на саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня, бойові танки вже будуть в Україні.

  • 17 березня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що президент РФ Володимир Путін є "величезною загрозою для сусідніх країн". Водночас балістична ракета РФ може досягти Іспанії.
Теги:
Іспанія
зброя для України
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