Путін є великою загрозою для Європи, балістична ракета РФ може дістати до нас, - міноборони Іспанії
Міністрка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що президент РФ Володимир Путін є "величезною загрозою для сусідніх країн". Водночас балістична ракета РФ може досягти Іспанії
Про це пише El Mundo.
"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії", - заявила Роблес.
Водночас вона звернулася до іспанського суспільства та заявила, що у неї складається враження, що "ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує наразі. І не лише в Україні, а й в Газі та в Сахелі, де я дуже песимістично дивлюся на ситуацію".
"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення" - додала Роблес.
- Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш припустив, що Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після того, як президент РФ Володимир Путін піде з посади.
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