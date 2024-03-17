Путін є великою загрозою для Європи, балістична ракета РФ може дістати до нас, - міноборони Іспанії

Про це пише El Mundo.

"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії", - заявила Роблес.

Водночас вона звернулася до іспанського суспільства та заявила, що у неї складається враження, що "ми не усвідомлюємо тієї величезної небезпеки, яка існує наразі. І не лише в Україні, а й в Газі та в Сахелі, де я дуже песимістично дивлюся на ситуацію".

"Європа повинна усвідомлювати, що небезпека дуже близька, це не чиста гіпотеза, вона реальна. Країни, що межують з Росією, дуже добре це сприймають; можливо, ті з нас, хто живе на півдні, не мають такого усвідомлення" - додала Роблес.