Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після Путіна, - глава МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш припустив, що Росія продовжуватиме загрожувати Європі навіть після того, як президент РФ Володимир Путін піде з посади
Про це він заявив The Telegraph.
"З погляду НАТО, нам ще довго доведеться мати справу з проблемною Росією, небезпечною Росією. Навіть після закінчення цієї війни - а всі війни закінчуються врешті-решт - у нас все одно буде проблема в Росії, яка не буде безпосередньо пов'язана з правлінням Путіна", - припустив міністр.
За його словами, смерть опозиціонера Олексія Навального в колонії та так звані президентські вибори в Росії "лише підкреслюють цей яскравий факт".
"Ми не бачимо жодних ознак того, що в Росії є якийсь рух, який би висунув лідера, що сповідує просвітницькі, ліберальні ідеї. У найближчому майбутньому цього взагалі не передбачається", - сказав Кріш’яніс Каріньш.
- Всеросійський центр вивчення громадської думки (рос. ВЦИОМ), відомий своїми компліментарними для Кремля результатами соціологічних досліджень, у неділю, 17 березня 2024 року оприлюднив дані власного екзитполу на так званих виборах президента РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе