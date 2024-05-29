Швеція представила найбільший пакет допомоги Україні: там будуть літаки

Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Зокрема там зазначили, що Швеція надає Україні "абсолютно новий потенціал, який посилює об’єднану протиповітряну оборону України".

До пакету допомоги увійшли літаки типу ASC 890 із можливостями радіолокаційної розвідки та наведення.

"ASC 890 надає Україні абсолютно нові можливості для радіолокаційної розвідки та бойового керування цілями в повітрі та на морі. Зміцнюється здатність України виявляти цілі дальньої дії та боротися з ними. Літак має комплексне рішення, що включає навчання, технічне оснащення та методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм", - зазначають в уряді Швеції.

Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України до пакету допомоги також входить робот-винищувач Rb 99 (AMRAAM), який може використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО. Роботи модифікуються для наземних систем ППО.

Також Швеція надасть Україні артилерійські снаряди калібру 155 мм.

До нового пакету допомоги ввійшов увесь шведський запас бронемашин Pansarbandvagn 302, Pbv 302, включаючи запасні частини, технічне обладнання та боєприпаси.

16-й пакет військової підтримки також включає: танки, які є надлишковими у збройних силах Швеції; рішення щодо технічного обслуговування раніше подарованого шведського обладнання; фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.

Також у рамках пакету допомоги Інституту тотальних оборонних досліджень доручено підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту.

Швеція передасть і термінали з підпискою на супутниковий зв’язок.

"Потреби України все ще великі, і Росія зараз тисне на Україну на кількох фронтах. Росія посилює авіаудари як по військових, так і по цивільних цілях. Тому уряд допомагає Україні ще одним рекордним пакетом військової підтримки. Шведська підтримка сприяє зміцненню колективного українського військового потенціалу", - йдеться у повідомленні.