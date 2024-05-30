В "Інформаційному спротиві" розповіли, про що свідчить поява в Україні літака радіолокаційного спостереження Saab 340

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог вже не вперше завдає ударів по Старкону. Росіяни намагаються вивести з ладу усю інфраструктуру та злітно-посадкові смуги. Тобто їхня основна мета - це пошкодження інфраструктури аеродрому. Те, що Швеція передала найбільший пакет допомоги за весь період з початку повномасштабного вторгнення в Україну і в цей пакет допомоги ввійшов літак дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, свідчить про те, що момент появи F-16 в Україні настільки близький, що вже можна відчувати гуркіт двигунів F-16", - наголосив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", літак радіолокаційного спостереження Saab -340 буде допомагати більш ефективному використанню номенклатури й озброєння.

"Saab -340 не просто так з'являється в компоненті з F-16. Він буде допомагати знищувати на максимальних відстанях російську авіацію. І бити ракетами по тимчасово окупованих територіях, і, якщо буде дозвіл, по території РФ", - пояснив Коваленко.

Швеція представила шістнадцятий і наразі найбільший пакет допомоги Україні на 1,16 млрд євро. Зокрема до нього увійшли літаки, бронемашини, боєприпаси, танки.

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що шведи передають Україні літак радіолокаційного дозору, щоб у небі F-16 краще бачили ворожі літаки з КАБ.





