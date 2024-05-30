В "Інформаційному спротиві" розповіли, про що свідчить поява в Україні літака радіолокаційного спостереження Saab 340
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що момент появи F-16 в Україні настільки близький, що вже можна відчувати гуркіт двигунів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог вже не вперше завдає ударів по Старкону. Росіяни намагаються вивести з ладу усю інфраструктуру та злітно-посадкові смуги. Тобто їхня основна мета - це пошкодження інфраструктури аеродрому. Те, що Швеція передала найбільший пакет допомоги за весь період з початку повномасштабного вторгнення в Україну і в цей пакет допомоги ввійшов літак дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, свідчить про те, що момент появи F-16 в Україні настільки близький, що вже можна відчувати гуркіт двигунів F-16", - наголосив Коваленко.
За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", літак радіолокаційного спостереження Saab -340 буде допомагати більш ефективному використанню номенклатури й озброєння.
"Saab -340 не просто так з'являється в компоненті з F-16. Він буде допомагати знищувати на максимальних відстанях російську авіацію. І бити ракетами по тимчасово окупованих територіях, і, якщо буде дозвіл, по території РФ", - пояснив Коваленко.
- Швеція представила шістнадцятий і наразі найбільший пакет допомоги Україні на 1,16 млрд євро. Зокрема до нього увійшли літаки, бронемашини, боєприпаси, танки.
- Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що шведи передають Україні літак радіолокаційного дозору, щоб у небі F-16 краще бачили ворожі літаки з КАБ.
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