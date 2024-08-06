Defense Express: 5 серпня Росія атакувала Київ північнокорейськими балістичними ракетами
Головний редактор Defense Express Олег Катков повідомив, що 5 серпня окупанти атакували Київ принаймні однією ракетою північнокорейського виробництва
Про це головний редактор Defense Express Олег Катков розповів у етері Еспресо.
"Вчора в Києві було чути вибухи. Ворог атакував столицю балістичним озброєнням. Офіційно, у звіті Повітряних сил зазначено, що росіяни атакували Київ ракетами “Іскандер-М”. Втім, за нашою інформацією, одна із ракет, яка впала на околицях Києва, в лісі під Броварами, була північнокорейського виробництва. Зокрема, ракета KN-23. На місці падіння ракети, в лісі, було знайдено уламки з маркуванням, яке характерне для ракет з КНДР", - розповів Катков.
Експерт наголосив, ракети з КНДР низької якості та часто розпадаються прямо у повітрі.
"Сьогодні в мережі ширилось відео з вчорашньої атаки. На відео видно, як ракета неконтрольовано падає. Це ще одне підтвердження того, що це буда ракет з КНДР. Оскільки, вже відомий факт, що половина північнокорейських ракет не долітає до цілі й просто розвалюється в повітрі. Саме тому, очевидно, що під вчорашньої атаки принаймні одна з ракет з КНДР розвалилась у повітрі та хаотично падала на землю, і потрібно розуміти, що навряд чи передмістя Києва було ціллю для атаки", - додав він.
- Ввечері 5 серпня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів - працювали системи ППО. Вночі 6 серпня вибухи також лунали на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині й Одещині
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