F-16, які отримала Україна, оснащені системами раннього попередження про напад ракет, - "Мілітарний"
Винищувачі F-16, які отримала Україна, отримали пілони Terma PIDS+ з системою раннього попередження про ракетний напад
Про це повідомляє "Мілітарний" після ідентифікації з відео, яке було оприлюднене на офіційному каналі президента України Володимира Зеленського.
Зазначається, що відповідною системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил.
Так, у 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.
Зокрема, усі ці країни оголошували про передачу винищувачів для України.
- 31 липня стало відомо, що перша партія винищувачів F-16 від союзників по НАТО вже прибула в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський 4 серпня підтвердив, що в Україну прибули перші винищувачі F-16.
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