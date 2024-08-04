F-16, які отримала Україна, оснащені системами раннього попередження про напад ракет, - "Мілітарний"

Про це повідомляє "Мілітарний" після ідентифікації з відео, яке було оприлюднене на офіційному каналі президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що відповідною системою данської розробки та виробництва компанії Terma оснащувалися винищувачі усіх країн-учасників Європейських повітряних сил.

Так, у 2018 році Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія замовили пілони Terma PIDS+ з системою попередження про ракетний напад Hensoldt AAR-60(V)2 (MWS) для своїх F-16.

Зокрема, усі ці країни оголошували про передачу винищувачів для України.