Літаки Gripen могли б дати фору F-16: авіаційний експерт Криволап про можливі задачі шведських літаків у захисті України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Важко одночасно засвоювати два літаки, і F-16, і Gripen, бо це велике навантаження на структуру ППО. Але з точки зору вирішення питань та задач, які у нас стоять на лінії фронту, було дуже гарно, якби можна було б засвоїти дві системи. Gripen вимагає дуже незначного обслуговування. У цих літаках закладено, що вони сідають на автобани, і це не у випадку аварійної ситуації. Gripen є носіями SCALP, Storm Shadow. Крім того, до Gripen можна причепити серйозну, дуже потужну ракету Meteor класу "повітря-повітря". Ця ракета не може бути установлена на F-16", - зауважив авіаційний експерт.

За його словами, на F-16 установлюється виключне американське озброєння, бо це концепція розвитку даної платформи.

"А от Gripen міг би у цьому випадку дати навіть деякої фори F-16, тому що ракета Meteor працює за іншими принципами. У цієї ракети стоїть прямоточний двигун і до останньої миті Meteor має велику швидкість на відміну від порохового двигуна, а також досить серйозну дальність. З такою дальністю можна було б лупити по Су-35 і Су-34. Тобто ракета Meteor є дуже потужною і далеко б’є. Ворог не мав б куди від неї дітися. Я жалкую, що у нас немає літаків Gripen, а на F-16 цю ракету поставити не можна", - резюмував Костянтин Криволап.