Швеція призупинила план постачання винищувачів Gripen в Україну: причина
У вівторок, 28 травня, міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив при призупинення планів з постачання в Україну винищувачів Gripen, щоб дати можливість ввести в експлуатацію винищувачі F-16
Про це повідомляє Reuters.
Він зазначив, що прохання зачекати з поставкою системи Gripen надійшло від країн, які входять до коаліції протиповітряної оборони.
"Інші країни коаліції закликали нас зачекати з системою Gripen", - пояснив Йонсон, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.
За його словами призупинка планів поставки Gripen в Україну пов'язана з тим, що "зараз основна увага приділяється впровадженню винищувачів F-16".
-
Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб 28 травня оголосила, що її країна готова передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Водночас прем'єр Александр де Кроо підкреслив, що використовувати їх Україна зможе тільки на своїй території.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.18 Купівля 40.18Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.31
- Актуальне
- Важливе