Швеція призупинила план постачання винищувачів Gripen в Україну: причина

Про це повідомляє Reuters.

Він зазначив, що прохання зачекати з поставкою системи Gripen надійшло від країн, які входять до коаліції протиповітряної оборони.

"Інші країни коаліції закликали нас зачекати з системою Gripen", - пояснив Йонсон, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.

За його словами призупинка планів поставки Gripen в Україну пов'язана з тим, що "зараз основна увага приділяється впровадженню винищувачів F-16".