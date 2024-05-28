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Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, - голова МЗС Лахбіб

28 травня, 2024 вiвторок
10:11
Новини F-16

Міністерка закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб у вівторок, 28 травня, оголосила, що її країна готова передати Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року

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Про це вона сказала в ефірі RTL.

За словами міністерки, перші літаки мають бути поставлені вже "до кінця року".

Лахбіб зазначила, що це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія під час візиту президента Володимира Зеленського.

Як пише видання, міноборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.

За словами бельгійської голови МЗС, ця підтримка Києва необхідна для того, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна, сповненого рішучості відсунути кордони європейських країн і забезпечити безпеку Бельгії.

  • Наприкінці квітня також повідомлялося, що у Бельгії вирішили поставити Україні винищувачі F-16 в цьому році, але точні терміни не відомі. Згодом стало відомо, що перші літаки F-16 від Заходу прибудуть в Україну до липня.
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