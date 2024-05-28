Україна та Бельгія підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки і довгострокову підтримку
У вівторок, 28 травня, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку
Про це йдеться на сайті представника президента України.
Крім того, Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі.
Зазначається, що уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, - 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.
"Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань", - йдеться у повідомленні.
Водночас окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.
В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.
Таким чином Бельгія стала вже 11-тою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.
Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.
- Напередодні, 27 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії, де підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Педро Санчесом. Також Мадрид оголосив рекордну військову допомогу Києву - €6 млрд.
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