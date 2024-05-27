Зеленський здійснить візит до Іспанії
Уряд Іспанії оприлюднив офіційний розклад, згідно з яким у понеділок, 27 травня, у Мадриді відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом
Про це йдеться на сайті уряду.
Згідно з повідомленням, о 12:00 Санчес прийме Зеленського в резиденції "Монклоа".Після цього вони проведуть спільну пресконференцію.
Президент України зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.
- 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до України буде поставлена партія танків Leopard і боєприпаси.
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