Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зеленський здійснить візит до Іспанії

Зеленський здійснить візит до Іспанії

27 травня, 2024 понедiлок
06:54
Світ Володимир Зеленський та Олена Зеленська

Уряд Іспанії оприлюднив офіційний розклад, згідно з яким у понеділок, 27 травня, у Мадриді відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом

Зміст

Про це йдеться на сайті уряду.

Згідно з повідомленням, о 12:00 Санчес прийме Зеленського в резиденції "Монклоа".Після цього вони проведуть спільну пресконференцію.

Президент України зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

  • 20 травня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до України буде поставлена партія танків Leopard і боєприпаси.
Теги:
політика
Володимир Зеленський
Іспанія
Читайте також:
Карта. Харківщина_2205
25 травня, 2024 субота
Вже ініціатива в наших руках: офіцер Нацгвардії Литвин про ситуацію на півночі Харківщини
Дмітрій Медведєв
26 травня, 2024 неділя
Медведєв відповів на попередження від Сікорського: "Це означатиме початок світової війни"
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
25 травня, 2024 субота
"Кликуни"
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
27 травня
07:34
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 9 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
07:32
НАТО
НАТО має намір створити "стіну з безпілотників" уздовж своїх кордонів для захисту від російської агресії
07:29
Атака дронів на АЗС в Орловській області
Росіяни заявили про атаку на Орловську область: дрони нібито впали на АЗС
06:59
Гітанас Науседа
Науседу переобрали президентом Литви
06:40
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик виграв трофей Пічічі
06:15
Франція
Посла Франції на Шрі-Ланці знайшли мертвим
05:50
прем'єрка Італії Мелоні
Прем'єрка Італії Мелоні проти використання західної зброї для ударів по РФ
00:42
ЗСУ
РФ просунулася на Донеччині та окупувала Нетайлове, - DeepState
00:20
Родеріх Кізеветтер
Депутат бундестагу закликав партнерів закрити небо над західною Україною
00:06
F-16
Україна мала отримати ще два роки тому, - генерал ВПС США про F-16
2024, неділя
26 травня
23:43
Роберт Фіцо
У Словаччині розповіли про стан прем'єра Фіцо
23:27
ДТП
У Києві сталася ДТП за участю автомобіля поліції: постраждали правоохоронці
23:16
знищений російський танк Т-72
Українські бійці утримують позиції на Харківщині: РФ зазнає значних втрат
23:01
ракета Х-59
Росія 26 травня вбила трьох жителів Донеччини, ще двоє - поранені
22:38
дощ у Львові погода
Де пройдуть дощі, а де очікувати сонце: погода від Наталки Діденко на новий тиждень
22:28
Кая Каллас
Прем'єрка Естонії заявила, що Путін намагався перешкодити їй стати генсеком НАТО
22:12
Євген Грицяк
Цей день в історії: за закликом ОУНівця Грицяка почалося Норильське повстання, перший бій за Донецький аеропорт, створення ЦАХАЛу
22:04
Путін Шольц
Шольц розповів, як Путін перед повномасштабним вторгненням переконував його, що Україна нібито належить РФ
21:48
Оновлено
Литва прапор
Другий тур президентських виборів у Литві: які попередні результати
21:45
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай прагне стати посередником у переговорному процесі України з РФ, - експертка-міжнародниця Плаксієнко-Бутирська
21:38
РФ завдала удару по аеропорту в Запоріжжі
На 10-річчя початку боїв за Донецький аеропорт РФ завдала удару по аеропорту в Запоріжжі: нардеп з Авдіївки показав фото
21:28
Від нестачі електроенергії Київ рятуватиметься за допомогою міні-ТЕЦ: де розташують перші з них
21:26
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 травня: скільки коштують долар та євро
21:12
Дмітрій Медведєв
Медведєв відповів на попередження від Сікорського: "Це означатиме початок світової війни"
21:03
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Судан прагне отримати російську зброю в обмін на створення військово-морської бази Москви на узбережжі Червоного моря
21:03
Огляд
вибухи в Алушті
Українські дрони на ВПК РФ у Татарстані, пожежа у Ярославлі й серія потужної "бавовни" в тимчасово окупованому Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:53
Ілюстративне фото
У Харкові 27 травня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по "Епіцентру"
20:36
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті
20:36
Оновлено
РФ обстріляла Харківщину: відомо про 2 загиблих та 9 постраждалих, серед них діти
20:24
Оновлено
Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові
Наслідки російського удару КАБами по "Епіцентру" в Харкові: підтверджено загибель 14 людей, 44 поранено, 7 зникли безвісти
20:19
Володимир Путін
Російське ГРУ проводить диверсії в Європі, щоб підірвати військову допомогу для України, - NYT
20:14
Україна ЄС
Європейські країни пропонують план інтеграції України в оборонну промисловість ЄС
20:07
OPINION
Лєна Чиченіна
Четверта хвиля культурної українізації
20:06
Юрій Бутусов
Копіюють успішну тактику української піхоти 2022 року і мають технічні переваги: Бутусов пояснив, чому росіянам вдалося прорватись у Вовчанськ
20:00
Ексклюзив
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
Росія має величезний дефіцит військовослужбовців: генерал Маломуж про повернення вагнерівців
19:46
Коли вимикатимуть світло 27 травня: графік від Укренерго
19:31
Швеція
Швеція дозволила Україні використовувати її зброю для ударів по цілях у Росії
19:24
БПЛА
Сили безпілотних систем: нові війська у ЗСУ – можливість перемогти у війні технологій чи запізніле рішення
18:55
"Анора" Шона Бейкера отримала головний приз Каннського кінофестивалю
Стрічка "Анора" про російських олігархів та ескортницю отримала Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю. Кого ще відзначили
18:49
Огляд
Чому Київ може отримати лише $50 з 300 млрд заморожених російських активів. Пояснюємо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV