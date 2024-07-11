"Це рішення українського уряду": очільник МЗС Швеції розповів, коли можуть відновити зупинений процес передачі Gripen Києву

Про це він розповів в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".

Відповідаючи на запитання про причину зупинки передачі Україні винищувачів Gripen, Біллстрьом пояснив, що таке рішення ухвалили, оскільки Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16.

"Ми повинні розуміти, що Україні була надана можливість отримати винищувачі F-16, яких більше в сім'ї НАТО. Більше країн мають F-16, ніж Gripen. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Це рішення ухвалили, оскільки Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - F-16 і Gripen – занадто багато. Ми говоримо про системи. Це не лише отримати літаки й підготувати пілотів. Це складні системи, і впроваджувати дві їх одночасно – доволі важко", – сказав міністр.

Він наголосив: це не означає, що Швеція не відкрита для продовження співпраці з винищувачами Gripen – якщо і коли програма з F-16 буде завершена. І додав, що це справа України, а не уряду Швеції.

"F-16 забезпечить Україні великі й важливі можливості. Коли це буде реалізовано, ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen. Швеція і шведський уряд не має жодних обмежень у цій дискусії після впровадження F-16. Але це рішення ухвалив український уряд, не шведський", – сказав він.

Тобіас Біллстрьом також зауважив, що після зупинення роботи з передачею Gripen через надходження F-16 Швеція натомість вирішила надати Україні інші можливості, які вона має.

"Ми передали авіаційну систему спостереження ASC-890. Це означає, що ми даємо те, що Україна може використовувати в координації з F-16. Це дасть Україні змогу краще проводити повітряні бої, вести розвідку і керувати повітряними боями", – наголосив міністр.

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Довідково. Airborne Surveillance and Control (ASC) 890 – це комплексна система, яка використовує технологію активного електронного сканування (AESA). Радар може охоплювати широку територію або зосереджуватися на меншій пріоритетній зоні, має високу швидкість оновлення. Ефективний діапазон спостереження ASC 890 охоплює понад 500 тисяч кв. км по горизонталі та поширюється на висоту понад 18200 метрів.

Над морською поверхнею система може виявляти та відстежувати винищувачі, вертольоти, що зависають у повітрі, крилаті ракети й навіть морські цілі розміром із водні мотоцикли.