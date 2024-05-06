Пентагон уклав з компанією SARA контракт щодо модернізації керованих авіабомб JDAM для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті залишається вкрай складною, про це сьогодні повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Головком протягом двох днів працював у частинах, які ведуть оборонні дії на напрямку головного удару противника. За оцінками Сирського, зараз основні ударні сили ворога намагаються прорвати нашу оборону й вийти до населених пунктів Курахове та Покровськ. Відомо, що на захід від Авдіївки ворог окупував Очеретине й Архангельське. ЗСУ мають заблокувати просування противника на захід у бік Покровська або на північ у бік траси Покровськ - Костянтинівка.

На Курахівському напрямку найважчі бої зараз тривають у районі Красногорівки та в самому місті у зоні цегельного заводу. Також ворог вже тривалий час без успіху намагається або оточити Часів Яр від Богданівки та Іванівського, або попри втрати пробитися до Часового Яру фронтальними атаками зі сходу. Наразі росіянам це не вдається.

Були повідомлення, які ще потребують верифікації, про певне розширення нашого плацдарму в Кринках, хоча цей плацдарм зараз є вкрай складним, як і вся лінія фронту.

Також сьогодні 6 травня ГУР Міноборони повідомило про чергову успішну операцію з використанням морських дронів MAGURA V5. У результаті атаки було знищено катер ворога, який перебував у бухті Вузька в селищі Чорноморське окупованого Криму.

А ще сьогодні було відео, яке повʼязане з морськими дронами, але з ворожого боку. На цьому відео було видно, що українські катери вже оснащені ракетами, які можуть полювати на російські гелікоптери. На одному з відео було видно, що це ракети Р-73 класу "повітря-повітря", які дійсно прилаштовані для ударів по гелікоптерах та намагаються полювати на наші дрони. Є навіть відео, де можна зробити висновок, що один з цих дронів запускає ракети, вони поки що не влучають у КА-52, але це лише початок. Можемо говорити, що ці дрони перебувають на новому етапі й починають використовуватися для функцій, які раніше не могли здійснювати.

Про ядерні погрози РФ

Ворог знову почав погрожувати ядерною зброєю на тлі збільшення допомоги Україні з боку США й країн Європи, цього разу тактичною ядерною зброєю. Путін дав доручення, а російський генштаб розпочав підготовку навчань, під час яких, як заявлено, буде здійснено комплекс заходів щодо практичного відпрацювання та використання нестратегічної ядерної зброї. Це, як у них стверджується, у відповідь на начебто провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу РФ.

Можна припустити, що це традиційна цілеспрямована кампанія російської сторони для тиску на наших західних партнерів щодо припинення або обмеження військової допомоги, у тому числі протидія тим намірам, які були заявлені про можливість відряджання збройних контингентів НАТО в Україну. Вважаю, що логіка у ворога така: мовляв, скільки ви не підтримуєте Україну, але не забувайте, що у нас є ядерна зброя й ми зможемо її використати. Ця відома практика залякування з боку РФ відбувалася й раніше. Впевнений, що вона не спрацює, і скоріше буде контрпродуктивною для самої РФ, тому що зокрема, зниження ядерного порогу навряд чи буде підтримане тими ж умовними партнерами РФ, до яких належить Китай.

Нагадаю, що тактична ядерна зброя жодного разу не використовувалася на полі бою, а зараз у Росії є десь 1900 різних тактичних боєприпасів для використання в крилатих ракетах, ядерних бомбах та у боєприпасах для артилерії великого калібру.

Про співпрацю України в оборонно-промисловій галузі

Європейські країни розглядають розширення співпраці насамперед з Україною в оборонно-промисловій галузі. 6 травня в Брюсселі розпочав роботу форум оборонних індустрій країн ЄС та України. Там зібралося 140 оборонних фірм з 25 європейських держав, є представники України. Головний наголос на цьому форумі насамперед скерований на те, аби розширити співпрацю між українськими і європейськими оборонними компаніями, використати європейські гроші та скерувати їх на закупівлю озброєння, яке виготовляється в Україні.

До речі, зараз вже є низка європейських і американських компаній, які створюють нові рішення, щоб підвищити можливості ЗСУ на полі бою. Пентагон 3 травня 2024 року оголосив, що уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) щодо суттєвої модернізації керованих авіабомб JDAM.

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, розповів про модернізацію керованих авіаційних бомб JDAM, зазначивши, що зустрічається інформація щодо зниження ефективності американського високоточного озброєння через російські системи радіоелектронної боротьби, які пригнічують супутникову навігацію. Спочатку стало відомо, що високоточні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм Excalibur демонструють не дуже якісні характеристики щодо точності, якраз через РЕБ. Після цього з'явилася інформація, що GLSDB також показала неефективність через низьку захищеність та потужні російські засоби РЕБ. Високоточне озброєння ефективне тільки коли влучає в ціль. Тому з'явилося логічне і прагматичне рішення, щоб зробити мініатюрну систему наведення, яка може бути інтегрована до авіаційної бомби та буде наводитися на джерело самих завад, на комплекси РЕБ.

Військовий експерт додав, що такі системи могли б установлюватися і на боєприпаси GLSDB, бо засоби РЕБ їх відхиляють, і тоді краще летітимуть на самі ці засоби РЕБ. Одночасно мова йде і про підвищення всіх інших систем, які використовують супутникове наведення для ураження наземних цілей.

Головний редактор Defence Express зауважив, що дальність JDAM-ER залежить від того, з якого режиму польоту використовуються ці бомби. Якщо говорити про високошвидкісний політ, то мова буде йти про показники понад 70 км. Але у теперішніх умовах через те, що у ворога є ЗРК, єдиним методом використання JDAM-ER – скидання з низьковисотного польоту шляхом кабрування, а дальність складає близько 30-40 км.

Катков прокоментував новину щодо постачання від Rheinmetall снарядів з дальністю 100 км і підкреслив, що у каталозі продукції цієї німецької компанії немає таких боєприпасів. Однак відомо, що такі розробки ідуть і не лише у Rheinmetall. Зокрема було повідомлено про боєприпас під назвою Ramjet 155 від конгломерату Boeing та Nammo, що має дальність 70 км. Також є розробки снаряда від Leonardo. Іспанський виробник Expal веде розробку боєприпасу, у якого офіційно заявлена дальність 60 або 80 км.

Пан Олег пояснив, що традиційним засобом підвищення дальності артснаряда є так званий активний-реактивний принцип, коли снаряд оснащується невеликим твердопаливним реактивним двигуном. Повідомлено, що він буде використаний, також додадуть ще донний газогенератор, який дозволяє зменшити атмосферні коливання, турбулентність за снарядом під час його польоту, що також позитивно впливатиме на дальність. Як ці снаряди будуть виглядати, поки інформації немає. Але важливо, що ці розробки дозволяють перетворити стандартні 155-мм боєприпаси на далекобійні. Зрештою Україна стала дуже зручним майданчиком для випробування і відправка нових зразків боєприпасів виглядає цілком прагматичним рішенням, яке доведе їх реальну бойову ефективність.