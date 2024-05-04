США нададуть Україні авіабомби, що самостійно наводитимуться на глушники GPS, - ЗМІ
Пентагон уклав контракт з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 мільйона доларів, який передбачає придбання сенсорів для пошуку засобів радіоелектронної боротьби Home-on GPS та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER
Інформація з'явилася на офіційному сайті відомства 3 травня 2024 року.
Такі засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, а й націлюватись на ці станції також.
Умови контракту передбачають надання частини таких комплектів для України, повідомив 4 травня український військовий портал Defense Express.
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Як зазначає видання комплект Home-on GPS (або ж HOJ) є "достатньо компактним, коштує в 10 раз дешевше, аніж його попередники, а його компонентна база дозволяє легко інтегруватись до системи наведення будь-якого наявного авіаційного високоточного озброєння".
Разом з тим, обсяги й терміни надання Україні американських КАБів HOJ не розголошуються.
- За даними газети The New York Times, основні партії нової черги військової допомоги від США, за яку нещодавно проголосував американський парламент, Україна почне отримувати не раніше літа.
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