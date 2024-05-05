Rheinmetall постачатиме для ЗСУ снаряди дальністю 100 км

Про це пише Handelsblatt.

"Зараз концерн зосереджений, зокрема, на виробництві артилерійських боєприпасів. Артилерія змінює правила", - каже бос Rheinmetall, маючи на увазі війну в Україні. Цього року дюссельдорфська компанія поставить в Україну "сотні тисяч боєприпасів". Серед іншого, прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 кілометрів, йдеться у матеріалі про зустріч Паппергера з інвесторами у Дюссельдорфському діловому клубі.

Росія стріляє великою кількістю артилерійських боєприпасів. З іншого боку, Україна наразі може лише обмежено відповісти на ці атаки через брак боєприпасів, констатує Handelsblatt.

"Західний світ не готовий до звичайної війни", - наголошує Паппергер.

"До (повномасштабного, - ред.) російської вторгнення потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року компанія випустить 700 000. У середньостроковій перспективі має бути 1,1 млн на рік", - пише Handelsblatt.

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Коментуючи заяву Арміна Паппергера про 100-кілометрові снаряди від Rheinmetall, українській військовий портал Defense Express нагадує, що на сьогодні "найбільш далекобійними 155-мм боєприпасами у списку оборонної допомоги Україні від Німеччини є Vulcano - ще минулого року стало відомо, що Німеччина передає для наших Сил оборони лазерні підсвітлювачі для цього артилерійського боєприпасу, що натякало саме на удосконалену версію Vulcano GLR із дальністю до 70 км при стрільбі із 52-каліберних артилерійських систем".

"Разом із тим поки що залишається у таємниці, а скільки ж всього нових прототипів боєприпасів на 100 км буде поставлено в Україну - можна припустити, що поки що йдеться про незначну партію для випробування в умовах складного поля бою, які потім будуть удосконалюватися з урахуванням відгуків від наших військових", - підсумовує Defense Express.