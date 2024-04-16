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Литва домовилась з Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів

16 квітня, 2024 вiвторок
18:50
Світ Rheinmetall

Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який дозволить збудувати в країні завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Про це повідомляє ВВС.

"Сьогодні ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з Rheinmetall, який заклав основу для будівництва заводу артилерійських боєприпасів та нашої довгострокової співпраці, – написала прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в соцмережі Х. — Настав час нам, демократичним країнам, посилити наш арсенал, необхідний для захисту свободи".

На початку квітня міністерство економіки та інновацій Литви запропонувало внести поправки до низки законів, які дозволять великим західним виробникам зброї та боєприпасів оперативно перенести виробництво до країни.

Нові поправки дозволять уряду вважати великі інвестиції в оборонно-промисловий комплекс проєктами, які мають безпосереднє значення для національної безпеки.

Відповідно, інвестори отримають можливість розпочати будівництво, не чекаючи дозволу, проте його все одно треба буде отримати до закінчення будівництва.

  • 16 квітня до литовського сейму подано законопроєкт про внесення змін до закону "Про державні закупівлі", згідно з яким компанії, що підтримують війну Росії в Україні, не зможуть брати участь у державних закупівлях.
Теги:
зброя
Німеччина
Литва
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