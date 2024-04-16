У Литві планують заборонити компаніям, які підтримують РФ, брати участь у державних закупівлях

Про це повідомляє LRT.

За внесення змін проголосували 72 депутати, проти - 2, утримались - 3.

Головним комітетом для розгляду проєкту було визначено Комітет з питань економіки. Проєкт повернеться на пленарне засідання 30 травня.

"На хвилі подій разом з ініціативою "Стоп російській торгівлі" народився законопроєкт, який зобов'яже уряд надати список компаній, які підтримують Росію та її режим. Таким чином, це також обмежить їхню можливість брати участь у державних закупівлях", - заявила ініціатор змін консерватор Даля Асанавічюте на пленарному засіданні сейму.

Поправки до закону мають на меті обмежити участь у державних закупівлях фізичних або юридичних осіб, які можуть становити загрозу національній безпеці Литви або її партнерів, або які опосередковано сприяють зміцненню військового потенціалу Росії та кремлівського режиму.

Відповідно, якщо компанія здійснює свою діяльність на території Росії чи Білорусі або опосередковано сприяє зміцненню військового потенціалу Росії через оподаткування, участь у мобілізації та пропаганді чи в будь-який інший спосіб, вона також не матиме права брати участь у державних закупівлях.

Рішення про прийняття законопроєкту було прийнято після детального аналізу, проведеного ініціативною групою "Стоп російській торгівлі". За даними групи, UAB Autovici, компанія, пов'язана з визнаними спонсорами війни, вже виграла контракти на державні закупівлі на суму понад 12 мільйонів євро з моменту початку повномасштабної війни Росії в Україні.