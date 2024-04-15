Дуда заявив, що у разі нападу на Литву польські війська стануть на її захист

Про це він заявив в інтерв'ю LRT.

Стосовно того, чи стане Польща на захист Литви у разі нападу на її територію, Дуда заявив, що обидві країни є членами НАТО, де існує чітке зобов'язання за статтею 5 договору НАТО щодо колективної оборони.

"Тому я досить твердо заявляю, що мені важко уявити ситуацію, в якій у разі нападу на Литву вона не отримала б допомоги від НАТО, в тому числі й від Польщі. Я говорю про військову допомогу. Словом, польські військові стали б на захист Литви. Я не можу собі уявити іншого варіанту", - запевнив польський президент.

Окремо він додав, що питання щодо інших ситуацій, які викликають занепокоєння, але не призведуть до активації статті 5, мають вирішуватися між двома урядами та двома державами.

"Ці питання мають вирішуватися на двосторонньому рівні між нашими країнами, нашими урядами, тому що ми можемо домовитися про взаємну підтримку. Повторюю: ми говоримо про ситуації ще не на військовому рівні, лише на рівні загрози. Це два окремих питання", - пояснив він.