Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 збройові заводи

Про це інформує Le Monde.

Вказано, що йдеться про будівництво заводів з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зенітної зброї.

"Україна зараз є важливим партнером для нас, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів, - ред.) на рік", - сказав Паппергер.

За словами Паппергера, в середньостроковій перспективі Rheinmetall планує виробити загалом 1,1 мільйона 155-міліметрових снарядів на всіх своїх підприємствах, щоб зміцнити свою позицію світового лідера в цій галузі.

Довідково: Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.