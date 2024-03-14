Німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 збройові заводи
Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер у четвер, 14 березня, заявив, що концерн планує побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні
Про це інформує Le Monde.
Вказано, що йдеться про будівництво заводів з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зенітної зброї.
"Україна зараз є важливим партнером для нас, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів, - ред.) на рік", - сказав Паппергер.
За словами Паппергера, в середньостроковій перспективі Rheinmetall планує виробити загалом 1,1 мільйона 155-міліметрових снарядів на всіх своїх підприємствах, щоб зміцнити свою позицію світового лідера в цій галузі.
Довідково: Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.
- 17 лютого німецька військово-промислова компанія Rheinmetall заявила про плани відкрити завод з виробництва боєприпасів в Україні в рамках спільного підприємства з українським партнером.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.46 Купівля 38.46Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе