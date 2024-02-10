Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Снаряди, вибухівка і ракетні двигуни: Rheinmetall почав будівництво нового заводу в Німеччині

Снаряди, вибухівка і ракетні двигуни: Rheinmetall почав будівництво нового заводу в Німеччині

10 лютого, 2024 субота
03:16
Світ

Нове оборонне підприємство, яке закладає компанія Rheinmetall, збільшить виробництво боєприпасів та продовжить військову підтримку України

Про це повідомила журналістам заступниця речника федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн, передає Укрінформ.

"Збільшення промислових потужностей з виробництва боєприпасів допомагає забезпечити постачання боєприпасів Бундесверу та нашим партнерам у НАТО та ЄС. Крім того, майже через два роки після початку російської загарбницької війни проти України Німеччина посилає сигнал про нашу продовжену військову підтримку України", - сказала Гоффманн.

Як зазначається, Rheinmetall хоче інвестувати близько 300 мільйонів євро в підприємство в Нижній Саксонії. Враховуючи високий попит на боєприпаси, планується нарощувати виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. У майбутньому компанія хоче виробляти там щороку 200 тисяч артилерійських боєприпасів, а також вибухівку та ракетні двигуни.

Символічна церемонія закладення нового заводу Rheinmetall відбудеться у понеділок, 12 лютого, у місті Унтерлюс, земля Нижня Саксонія. У церемонії візьмуть участь канцлер ФРН Олаф Шольц разом з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Rheinmetall наразі є найважливішим оборонно-промисловим партнером України, він поставляє військову техніку, зенітні системи, боєприпаси, військові вантажівки та мобільне медичне обладнання, а також надає послуги. У жовтні 2023 року Rheinmetall заснував у Києві спільне підприємство з українською державною компанією АТ "Укроборонпром" – ТОВ "Рейнметал Український оборонпром". На першому етапі планується здійснювати роботи з технічного обслуговування та ремонту аварійної техніки, а згодом налагодити виробництво в Україні бронетехніки.

Також технологічна група Rheinmetall підтримала київський Фонд Олени Зеленської пожертвою у розмірі 100 тисяч євро. Про це, як передає Укрінформ, компанія повідомила на своєму сайті.

  • 2 грудня стало відомо, що Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. Перші зразки зброї з’являться через пів року після початку виробництва.
  • 18 грудня концерн отримав замовлення на постачання десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ, що заплановане на 2025 рік. Раніше Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.
  • 1 лютого стало відомо, що Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку.
  • 6 лютого Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України.

Теги:
Економіка
Німеччина
зброя для України
Читайте також:
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
9 лютого, 2024 п'ятниця
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
9 лютого, 2024 п'ятниця
В ISW підрахували обсяг допомоги, яку отримала Україна від початку великої війни з РФ
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 лютого
03:44
конгрес США
Сенат США проголосував за початок обговорення законопроєкту про допомогу Україні
02:48
світ сша авіакатастрофа
У США розбився літак бізнес-класу Bombardier: є загиблі
02:20
НАТО може очолити координацію постачання зброї Україні, - ЗМІ
02:10
Оновлено
війна з росією Харківщина безпілотник
РФ атакувала Україну дронами 9 лютого: в Одесі поранено чоловіка, у Харкові влучання в АЗС
01:52
Байден Шольц
Візит Шольца у США: канцлер обговорив з Байденом подальшу допомогу Україні
01:24
Країни ЄАВТ готові інвестувати в економіку Індії $100 млрд
00:56
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Венесуела готує військовий плацдарм на кордоні з Гаяною
00:55
Путін
На ТОТ України росіяни вирішили розтягнути псевдовибори Путіна на три тижні
00:28
світ економіка Болгарія акції протесту
Уряд Болгарії домовився з фермерами про припинення протестів
00:25
Імовірне вбивство беззбройних українських військовополонених: прокуратура почала розслідування
2024, п'ятниця
9 лютого
23:41
Оновлено
Анатолій Баргилевич
Зеленський змінив начальника Генштабу ЗСУ: замість Шаптали посаду обійняв Баргилевич
23:19
Володимир Зеленський
Зеленський увів Сирського до складу РНБО та Ставки, натомість вивів з їхнього складу Залужного
23:08
Ексклюзив
Зеленський і Залужний
У кулуарах ЄС говорять про політичне підґрунтя відставки Залужного, - кореспондентка Еспресо Висоцька
22:52
Україна ЄС
Уряд затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС
22:32
Кабмін уточнив умови, сфери й порядок використання мов нацменшин в Україні
22:29
TikTok
Група конгресменів США закликала адміністрацію Байдена заборонити материнську компанію TikTok
22:19
Ексклюзив
головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський
Політолог Рейтерович: підходи Сирського до ведення війни принципово не відрізняються від бачення Залужного
22:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові зміни у період бойових дій та ймовірний вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки. Воєнні підсумки тижня
21:59
Ексклюзив
путін
Трампістська пропаганда небагато зможе взяти з інтерв'ю Путіна, - дипломат Хара
21:58
Литва прапор
У Литві запропонували створити "Українське міністерство", яке координувало б роботу на євронапрямі
21:45
лікар гінеколог
Окупований Крим відчуває гострий дефіцит лікарів
21:41
Імран Хан
Експрем'єр Пакистану з в'язниці за допомогою ШІ заявив про перемогу його партії на виборах
21:33
Ексклюзив
Путін
В економіці РФ назрівають проблеми, але грошей на війну вистачає, - президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"
21:27
хімічна атака
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 815 хімічних атак
21:12
Руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі
Італія виділить €500 тис. на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі
21:09
Оновлено
Валерій Залужний
Зеленський надав Залужному звання Героя України. Залужний відреагував
20:55
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
РФ може "випробувати солідарність НАТО" через 3-5 років, - міністр оборони Данії
20:51
Ексклюзив
Путін у Георгіївській залі Кремля (8 грудня 2023 року)
Розуміння слів Росія, мир, переговори, вибори - це зброя путінського режиму, - дослідник Любовець про інтервʼю диктатора РФ
20:45
Жителя Криму відправили за ґрати на 10 років начебто за переказ грошей організації ІДІЛ
20:40
Оновлено
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
США підтримують фінансування України, - голова розвідки Палати представників Тернер у Києві
20:23
Рустем Умєров, Олександр Сирський і Карстен Бреєр
Умєров і Сирський зустрілися в Києві з генінспектором бундесверу Бреєром
20:17
Україна-Польща
Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня
20:01
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Компанія
19:37
Потяг
"Потяг до тебе": до Дня закоханих у Києві та Львові курсуватиме романтичний експрес
19:26
На Майдані в Києві зібралася акція на підтримку Залужного
19:17
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:05
ЗСУ, війна
Протягом доби на фронті відбулось 91 боєзіткнення, Сили оборони відбили 27 атак ворога на Авдіївському напрямку, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
ЗСУ
Заміна головнокомандування ЗСУ - крок до дезорганізації оборони України, - експерт-міжнародник Гончар
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 716-го дня війни: дрони СБУ атакували нафтопереробні заводи у РФ, а Фінляндія надала Україні військову допомогу
18:56
наслідки удару РФ по майстерні агрофірми у Сумській області
РФ випустила 7 авіабомб по майстерні агрофірми на Сумщині: 3 загиблих, 4 травмованих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV