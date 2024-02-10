Снаряди, вибухівка і ракетні двигуни: Rheinmetall почав будівництво нового заводу в Німеччині
Нове оборонне підприємство, яке закладає компанія Rheinmetall, збільшить виробництво боєприпасів та продовжить військову підтримку України
Про це повідомила журналістам заступниця речника федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн, передає Укрінформ.
"Збільшення промислових потужностей з виробництва боєприпасів допомагає забезпечити постачання боєприпасів Бундесверу та нашим партнерам у НАТО та ЄС. Крім того, майже через два роки після початку російської загарбницької війни проти України Німеччина посилає сигнал про нашу продовжену військову підтримку України", - сказала Гоффманн.
Як зазначається, Rheinmetall хоче інвестувати близько 300 мільйонів євро в підприємство в Нижній Саксонії. Враховуючи високий попит на боєприпаси, планується нарощувати виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. У майбутньому компанія хоче виробляти там щороку 200 тисяч артилерійських боєприпасів, а також вибухівку та ракетні двигуни.
Символічна церемонія закладення нового заводу Rheinmetall відбудеться у понеділок, 12 лютого, у місті Унтерлюс, земля Нижня Саксонія. У церемонії візьмуть участь канцлер ФРН Олаф Шольц разом з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Rheinmetall наразі є найважливішим оборонно-промисловим партнером України, він поставляє військову техніку, зенітні системи, боєприпаси, військові вантажівки та мобільне медичне обладнання, а також надає послуги. У жовтні 2023 року Rheinmetall заснував у Києві спільне підприємство з українською державною компанією АТ "Укроборонпром" – ТОВ "Рейнметал Український оборонпром". На першому етапі планується здійснювати роботи з технічного обслуговування та ремонту аварійної техніки, а згодом налагодити виробництво в Україні бронетехніки.
Також технологічна група Rheinmetall підтримала київський Фонд Олени Зеленської пожертвою у розмірі 100 тисяч євро. Про це, як передає Укрінформ, компанія повідомила на своєму сайті.
- 2 грудня стало відомо, що Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. Перші зразки зброї з’являться через пів року після початку виробництва.
- 18 грудня концерн отримав замовлення на постачання десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ, що заплановане на 2025 рік. Раніше Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.
- 1 лютого стало відомо, що Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку.
- 6 лютого Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України.
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