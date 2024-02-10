Снаряди, вибухівка і ракетні двигуни: Rheinmetall почав будівництво нового заводу в Німеччині

Про це повідомила журналістам заступниця речника федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн, передає Укрінформ.

"Збільшення промислових потужностей з виробництва боєприпасів допомагає забезпечити постачання боєприпасів Бундесверу та нашим партнерам у НАТО та ЄС. Крім того, майже через два роки після початку російської загарбницької війни проти України Німеччина посилає сигнал про нашу продовжену військову підтримку України", - сказала Гоффманн.

Як зазначається, Rheinmetall хоче інвестувати близько 300 мільйонів євро в підприємство в Нижній Саксонії. Враховуючи високий попит на боєприпаси, планується нарощувати виробництво артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. У майбутньому компанія хоче виробляти там щороку 200 тисяч артилерійських боєприпасів, а також вибухівку та ракетні двигуни.

Символічна церемонія закладення нового заводу Rheinmetall відбудеться у понеділок, 12 лютого, у місті Унтерлюс, земля Нижня Саксонія. У церемонії візьмуть участь канцлер ФРН Олаф Шольц разом з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Rheinmetall наразі є найважливішим оборонно-промисловим партнером України, він поставляє військову техніку, зенітні системи, боєприпаси, військові вантажівки та мобільне медичне обладнання, а також надає послуги. У жовтні 2023 року Rheinmetall заснував у Києві спільне підприємство з українською державною компанією АТ "Укроборонпром" – ТОВ "Рейнметал Український оборонпром". На першому етапі планується здійснювати роботи з технічного обслуговування та ремонту аварійної техніки, а згодом налагодити виробництво в Україні бронетехніки.

Також технологічна група Rheinmetall підтримала київський Фонд Олени Зеленської пожертвою у розмірі 100 тисяч євро. Про це, як передає Укрінформ, компанія повідомила на своєму сайті.