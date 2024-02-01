Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку

Про це повідомляє Rheinmetall.

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH група володітиме 72,5% акцій компанії, що працюватиме в Румунії й матиме назву Rheinmetall. Automecanica SRL. Зазначено, що цю угоду мають затвердити відповідні державні органи, перш ніж вона набуде чинності.

За словами компанії, завод у румунському Медіаші "відіграватиме ключову роль" у підтримці готовності бойових машин західного виробництва Україні та забезпечуватиме матеріально-технічну підтримку.

"Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на коротший час реагування та більш надійні ланцюги поставок", - додають у повідомленні.

Rheinmetall у середньостроковій перспективі очікує, що річний потенціал продажів придбаної компанії становитиме приблизно €300 млн.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер вважає, приєднання Automecanica Mediaş до Rheinmetall підсилить оборонні можливості ЄС і НАТО на сході Європи.

"Ми розраховуємо на підтримку Румунії в майбутніх проектах у сфері транспортних засобів, а також в інших технологіях Rheinmetall. У цьому разі залучення місцевих партнерів і зміцнення румунської економіки є для нас головними питаннями. Ми хочемо якнайкраще виправдати очікування румунських політиків і військових", - сказав він.