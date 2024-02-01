Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку
Німецький оборонний концерн Rheinmetall придбав контрольний пакет акцій румунського виробника військової техніки Automecanica Mediaş. Це допоможе Україні оперативно підтримувати в боєготовності західну техніку
Про це повідомляє Rheinmetall.
Через Rheinmetall Landsysteme GmbH група володітиме 72,5% акцій компанії, що працюватиме в Румунії й матиме назву Rheinmetall. Automecanica SRL. Зазначено, що цю угоду мають затвердити відповідні державні органи, перш ніж вона набуде чинності.
За словами компанії, завод у румунському Медіаші "відіграватиме ключову роль" у підтримці готовності бойових машин західного виробництва Україні та забезпечуватиме матеріально-технічну підтримку.
"Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на коротший час реагування та більш надійні ланцюги поставок", - додають у повідомленні.
Rheinmetall у середньостроковій перспективі очікує, що річний потенціал продажів придбаної компанії становитиме приблизно €300 млн.
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер вважає, приєднання Automecanica Mediaş до Rheinmetall підсилить оборонні можливості ЄС і НАТО на сході Європи.
"Ми розраховуємо на підтримку Румунії в майбутніх проектах у сфері транспортних засобів, а також в інших технологіях Rheinmetall. У цьому разі залучення місцевих партнерів і зміцнення румунської економіки є для нас головними питаннями. Ми хочемо якнайкраще виправдати очікування румунських політиків і військових", - сказав він.
- 2 грудня стало відомо, що Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. Перші зразки зброї з’являться через пів року після початку виробництва.
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