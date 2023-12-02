Rheinmetall планує запустити завод в Україні у 2024 році
Німецький виробник зброї Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. Перші зразки зброї з’являться через пів року після початку виробництва
Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Паппергер, пише WirtschaftsWoche.
За його словами, має бути підписаний відповідний контракт з Україною щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx до початку 2024 року.
"Після підписання контракту ми хочемо, щоб перша колісна машина була готова в Україні приблизно через шість-сім місяців, а перший Lynx - через дванадцять-тринадцять місяців", - сказав він.
Також компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року, а Lynx може з'явитися вже влітку 2025 року.
Паппергер наголосив, що новозбудована бронетехніка надходитиме в Україну значно раніше: "Перші десять машин Lynx уже виготовляються в рамках спільного виробництва між нами й Україною тут, у Німеччині, та в Угорщині. Після етапу нарощування виробництва ми зможемо швидко виготовити значну кількість цих машин повністю в Україні".
- У березні повідомлялося, що концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні.
- У травні стало відомо, що на цьому заводі виготовлятимуть німецькі танки та бойові машини піхоти.
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