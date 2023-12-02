Rheinmetall планує запустити завод в Україні у 2024 році

Про це повідомив генеральний директор компанії Армін Паппергер, пише WirtschaftsWoche.

За його словами, має бути підписаний відповідний контракт з Україною щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx до початку 2024 року.

"Після підписання контракту ми хочемо, щоб перша колісна машина була готова в Україні приблизно через шість-сім місяців, а перший Lynx - через дванадцять-тринадцять місяців", - сказав він.

Також компанія планує виробляти Fuchs в Україні вже з кінця літа 2024 року, а Lynx може з'явитися вже влітку 2025 року.

Паппергер наголосив, що новозбудована бронетехніка надходитиме в Україну значно раніше: "Перші десять машин Lynx уже виготовляються в рамках спільного виробництва між нами й Україною тут, у Німеччині, та в Угорщині. Після етапу нарощування виробництва ми зможемо швидко виготовити значну кількість цих машин повністю в Україні".