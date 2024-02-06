Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України

Про це йдеться на офіційному сайті концерну.

Як зазначається, Rheinmetall має намір постачати боєприпаси середнього й великого калібру, зокрема 20 міліметрів для БМП Marder, 40 міліметрів і 105 міліметрів для танків Leopard 1 та 120 міліметрів для Leopard 2.

У 2023 році було виготовлено та поставлено 40 тисяч від загальної кількості у 300 тисяч набоїв калібру 35 міліметрів для зенітної установки Gepard.

Стосовно артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів — кілька десятків тисяч уже поставлено, та ще десятки тисяч будуть у 2024 році. У грудні 2023 року уряд Німеччини розмістив замовлення на постачання кількох десятків тисяч набоїв у 2025 році.

Окрім ФРН, ще одна держава - член НАТО доручила підприємству передати Україні велику кількість боєприпасів калібру 155 мм. Снаряди будуть виготовлені іспанським виробником Rheinmetall Expal Munitions і поставлені у 2025 році.

У концерні нагадали, що в жовтні 2023 року Rheinmetall заснував у Києві СП з українською державною компанією АТ "Укроборонпром" – ТОВ "Рейнметал Український оборонпром", на якому вже проводяться роботи з технічного обслуговування та ремонту військової техніки.

На другому етапі в Україні також планується виробляти бронетехніку:

броньовані транспортні машини Fuchs/Fox;

бойові машини піхоти Lynx;

основні бойові танки Panther.

"Мета полягає в тому, щоб перетворити Україну на ефективного партнера, відновити її колись потужний оборонний сектор і забезпечити її стратегічну автономію", — вказали у німецькій компанії.

Впродовж 2023 року концерн поставив Україні понад 100 БМП Marder. Подальші поставки в "двозначному діапазоні" відбудуться у 2024 році.

Було підписано контракт на постачання в Україну 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'яти броньованих евакуаційних машин і двох танків Leopard 1 для навчання. Поставка запланована на 2024 рік.

Від імені урядів Нідерландів і Данії Rheinmetall постачає 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два з цих бойових танків уже передано для навчання ЗСУ. Решту машин передадуть у 2024 році.

Компанія також надає послуги у сфері ППО (комплекс Skynex, призначений для дій протиповітряної оборони на дуже близькій відстані, де керовані ракети неефективні).

Використання програмованих 35-міліметрових боєприпасів Ahead airburst, розроблених саме для цієї мети, значно дешевше, ніж аналогічні системи на базі керованих ракет. Неможливо й вплинути на 35 міліметрові снаряди або відбити їх засобами електронної протидії, підкреслили у концерні.

Системи Skynex встановлюються на нових вантажівках зі змінним кузовом Rheinmetall HX 8x8, сотні яких вже були передані Бундесвером. У 2023 році першу систему Skynex передали ЗСУ.

"Постачання Skynex триватиме протягом 2024 року", — пообіцяли у компанії.

Концерн також забезпечує послуги з ремонту та обслуговування як на території третіх держав, так і безпосередньо в Україні.

У співпраці з урядом Німеччини дочірня компанія групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH передала польовий госпіталь "під ключ", що включає 32 ліжка для пацієнтів, вісім з них для інтенсивної терапії, а також найсучасніші медичні та обладнання для інтенсивної терапії.

Окрім цього, компанія передала рятувальну станцію (стандарт НАТО Role 1). Друга рятувальна станція з'явиться в першому кварталі 2024 року.

Ще однією сферою діяльності є допомога мобільними розвідувальними системами SurveilSPIRE. Вони можуть розвідувати та боротися з безпілотниками противника. Системи включають:

мобільні вежі спостереження з камерою денного та нічного бачення;

мінідрони з автопілотом;

систему командування та управління.

Десять SurveilSPIRE вже доставлено. Уряд ФРН замовив поставку нових розвідувальних систем. Концерн співпрацює з естонською компанією-партнером щодо замовлення.