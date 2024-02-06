Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України
Найбільше німецьке збройове підприємство Rheinmetall планує впродовж 2024/25 років відправити в Україну десятки тисяч снарядів різного калібру, а також військову техніку
Про це йдеться на офіційному сайті концерну.
Як зазначається, Rheinmetall має намір постачати боєприпаси середнього й великого калібру, зокрема 20 міліметрів для БМП Marder, 40 міліметрів і 105 міліметрів для танків Leopard 1 та 120 міліметрів для Leopard 2.
У 2023 році було виготовлено та поставлено 40 тисяч від загальної кількості у 300 тисяч набоїв калібру 35 міліметрів для зенітної установки Gepard.
Стосовно артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів — кілька десятків тисяч уже поставлено, та ще десятки тисяч будуть у 2024 році. У грудні 2023 року уряд Німеччини розмістив замовлення на постачання кількох десятків тисяч набоїв у 2025 році.
Окрім ФРН, ще одна держава - член НАТО доручила підприємству передати Україні велику кількість боєприпасів калібру 155 мм. Снаряди будуть виготовлені іспанським виробником Rheinmetall Expal Munitions і поставлені у 2025 році.
У концерні нагадали, що в жовтні 2023 року Rheinmetall заснував у Києві СП з українською державною компанією АТ "Укроборонпром" – ТОВ "Рейнметал Український оборонпром", на якому вже проводяться роботи з технічного обслуговування та ремонту військової техніки.
На другому етапі в Україні також планується виробляти бронетехніку:
- броньовані транспортні машини Fuchs/Fox;
- бойові машини піхоти Lynx;
- основні бойові танки Panther.
"Мета полягає в тому, щоб перетворити Україну на ефективного партнера, відновити її колись потужний оборонний сектор і забезпечити її стратегічну автономію", — вказали у німецькій компанії.
Впродовж 2023 року концерн поставив Україні понад 100 БМП Marder. Подальші поставки в "двозначному діапазоні" відбудуться у 2024 році.
Було підписано контракт на постачання в Україну 25 основних бойових танків Leopard 1A5, а також п'яти броньованих евакуаційних машин і двох танків Leopard 1 для навчання. Поставка запланована на 2024 рік.
Від імені урядів Нідерландів і Данії Rheinmetall постачає 14 основних бойових танків Leopard 2A4. Два з цих бойових танків уже передано для навчання ЗСУ. Решту машин передадуть у 2024 році.
Компанія також надає послуги у сфері ППО (комплекс Skynex, призначений для дій протиповітряної оборони на дуже близькій відстані, де керовані ракети неефективні).
Використання програмованих 35-міліметрових боєприпасів Ahead airburst, розроблених саме для цієї мети, значно дешевше, ніж аналогічні системи на базі керованих ракет. Неможливо й вплинути на 35 міліметрові снаряди або відбити їх засобами електронної протидії, підкреслили у концерні.
Системи Skynex встановлюються на нових вантажівках зі змінним кузовом Rheinmetall HX 8x8, сотні яких вже були передані Бундесвером. У 2023 році першу систему Skynex передали ЗСУ.
"Постачання Skynex триватиме протягом 2024 року", — пообіцяли у компанії.
Концерн також забезпечує послуги з ремонту та обслуговування як на території третіх держав, так і безпосередньо в Україні.
У співпраці з урядом Німеччини дочірня компанія групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH передала польовий госпіталь "під ключ", що включає 32 ліжка для пацієнтів, вісім з них для інтенсивної терапії, а також найсучасніші медичні та обладнання для інтенсивної терапії.
Окрім цього, компанія передала рятувальну станцію (стандарт НАТО Role 1). Друга рятувальна станція з'явиться в першому кварталі 2024 року.
Ще однією сферою діяльності є допомога мобільними розвідувальними системами SurveilSPIRE. Вони можуть розвідувати та боротися з безпілотниками противника. Системи включають:
- мобільні вежі спостереження з камерою денного та нічного бачення;
- мінідрони з автопілотом;
- систему командування та управління.
Десять SurveilSPIRE вже доставлено. Уряд ФРН замовив поставку нових розвідувальних систем. Концерн співпрацює з естонською компанією-партнером щодо замовлення.
- 2 грудня стало відомо, що Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. Перші зразки зброї з’являться через пів року після початку виробництва.
- 18 грудня концерн отримав замовлення на постачання десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ, що заплановане на 2025 рік. Раніше Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.
- 1 лютого стало відомо, що Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку.
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