Rheinmetall отримала нове замовлення на снаряди для ЗСУ
Німецька компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ, що заплановане на 2025 рік
Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.
У матеріалі зазначено, що вартість контракту становить тризначну цифру в мільйонах євро.
Перелік артилерійських припасів включає: розривний снаряд DM121, димовий снаряд DM125, боєприпаси з пошуковим запалом DM702 SMArt (розроблений спільно з Diehl Defense), а також тренувальний снаряд RH68 та димові снаряди RH1901 і RH1902.
Водночас компанія пропонує групу універсальних 155-міліметрових артилерійських боєприпасів Assegai, виробником якої є південноафриканська компанія Rheinmetall Denel, та групу артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions разом зі 155-мм M107 та 155-мм гарматами збільшеної дальності.
За словами пресслужби збройового концерну, новий запит продовжує серію замовлень артилерійських боєприпасів, які бундесвер раніше розмістив для Збройних Сил України та Німеччини.
Rheinmetall уклала нову рамкову угоду з бундесвером в артилерійській сфері у липні 2023 року. Вона передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, детонаторів і метальних зарядів.
Зазначається, що рамкова угода розрахована до 2029 року, а її потенційний обсяг замовлень - близько 1,2 мільярда євро.
- Раніше німецький збройовий концерн Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.
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