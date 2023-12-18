Rheinmetall отримала нове замовлення на снаряди для ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Rheinmetall.

У матеріалі зазначено, що вартість контракту становить тризначну цифру в мільйонах євро.

Перелік артилерійських припасів включає: розривний снаряд DM121, димовий снаряд DM125, боєприпаси з пошуковим запалом DM702 SMArt (розроблений спільно з Diehl Defense), а також тренувальний снаряд RH68 та димові снаряди RH1901 і RH1902.

Водночас компанія пропонує групу універсальних 155-міліметрових артилерійських боєприпасів Assegai, виробником якої є південноафриканська компанія Rheinmetall Denel, та групу артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions разом зі 155-мм M107 та 155-мм гарматами збільшеної дальності.

За словами пресслужби збройового концерну, новий запит продовжує серію замовлень артилерійських боєприпасів, які бундесвер раніше розмістив для Збройних Сил України та Німеччини.

Rheinmetall уклала нову рамкову угоду з бундесвером в артилерійській сфері у липні 2023 року. Вона передбачає постачання кількох сотень тисяч снарядів, детонаторів і метальних зарядів.

Зазначається, що рамкова угода розрахована до 2029 року, а її потенційний обсяг замовлень - близько 1,2 мільярда євро.