Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва патронів

Про це повідомляє Reuters.

Під час Мюнхенської безпекової конференції німецька компанія підписала меморандум про співпрацю з українським партнером, якого вона не назвала, щодо будівництва та спільного управління новим заводом.

За словами представників Rheinmetall, завод в Україні вироблятиме шестизначну кількість набоїв калібру 155 мм на рік.

Дата початку виробництва і місце розташування заводу поки не повідомляється.

Rheinmetall володітиме 51% акцій нової компанії, а решта 49% належатимуть українському партнеру.

Довідково: Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.