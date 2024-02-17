Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва патронів
У суботу, 17 лютого, німецька військово-промислова компанія Rheinmetall заявила про плани відкрити завод з виробництва боєприпасів в Україні в рамках спільного підприємства з українським партнером
Про це повідомляє Reuters.
Під час Мюнхенської безпекової конференції німецька компанія підписала меморандум про співпрацю з українським партнером, якого вона не назвала, щодо будівництва та спільного управління новим заводом.
За словами представників Rheinmetall, завод в Україні вироблятиме шестизначну кількість набоїв калібру 155 мм на рік.
Дата початку виробництва і місце розташування заводу поки не повідомляється.
Rheinmetall володітиме 51% акцій нової компанії, а решта 49% належатимуть українському партнеру.
Довідково: Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.
- 13 лютого очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік, і німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу самостійно.
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