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Війна з Росією: хроніка
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Німеччина самостійно не зможе забезпечити потреби України у снарядах, - очільник концерну Rheinmetall

13 лютого, 2024 вiвторок
10:28
Війна з Росією Снаряди 155-мм

Україні потрібно понад два мільйони снарядів на рік, і німецьке виробництво не здатне задовольнити цю потребу самостійно

Про це заявив очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За його словами, Німеччині знадобиться "від десяти до 15 років" на поповнення власних запасів.

Загалом ми хочемо виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік до 2025 року", – сказав Паппергер.

Він також закликав німецький уряд реалістично підійти до оснащення бундесверу озброєними дронами.

"В Україні ведеться новий тип війни з використанням безпілотників, і тут все ще точаться дебати про те, чи варто озброювати безпілотники", – додав керівник концерну.

  • 2 грудня стало відомо, що Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. Перші зразки зброї з’являться через пів року після початку виробництва.
  • 18 грудня концерн отримав замовлення на постачання десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ, що заплановано на 2025 рік. Раніше Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч снарядів на рік для України, аби допомогти їй оборонятись від окупантів.
  • 1 лютого стало відомо, що Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку.
  • 6 лютого Rheinmetall оприлюднив плани постачання боєприпасів та техніки для України.
  • 10 лютого у Німеччині почалося будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів. На церемонії закладання нового заводу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби Європа могла успішно стримувати агресорів.
Теги:
Німеччина
зброя для України
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