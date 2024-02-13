Німеччина самостійно не зможе забезпечити потреби України у снарядах, - очільник концерну Rheinmetall

Про це заявив очільник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За його словами, Німеччині знадобиться "від десяти до 15 років" на поповнення власних запасів.

Загалом ми хочемо виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік до 2025 року", – сказав Паппергер.

Він також закликав німецький уряд реалістично підійти до оснащення бундесверу озброєними дронами.

"В Україні ведеться новий тип війни з використанням безпілотників, і тут все ще точаться дебати про те, чи варто озброювати безпілотники", – додав керівник концерну.