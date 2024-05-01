У Німеччині ліві радикали підпалили дачний будинок очільника концерну Rheinmetall через допомогу Україні

Про це повідомив Bild.

Імовірно, ліві радикали підпалили садовий будинок Арміна Паппергера, керівника збройової компанії Rheinmetall, у Германсбурзі в Нижній Саксонії. Причиною вони назвали постачання компанією зброї для Збройних Сил України. Вони назвали компанію "одним із бенефіціарів так званого переломного моменту". Цим терміном (Zeitenwende) канцлер ФРН Олаф Шольц називає війну в Україні.

Відповідний лист-зізнання радикали оприлюднили на платформі Indymedia.

"У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запалювальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера", – йдеться в повідомленні.

У листі йдеться про те, що "Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту" і що компанія накопичує "різні старі типи танків", які "тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком".

"Rheinmetall не просто планує, виробляє та вбиває в національному масштабі", – додали в листі.

Місцеві рятувальники отримали повідомлення про пожежу о 04:16. Інцидент розслідує відділ поліції з питань держбезпеки. Правоохоронці також вивчають справжність залишеного послання.

Довідково: Rheinmetall є одним із найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.