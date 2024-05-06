"Ознака того, що не все так добре на фронті": експерт Лакійчук про навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у РФ
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що оголошені в Росії навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї свідчить про те, що росіяни програють у війні з Україною
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Не вірю я жодним червоним лініям росіян. Вони завжди підвищують ставки незалежно від червоних ліній, які вони там колись малювали. Зокрема, використовують підвищення ставок, коли вони програють. Тому, я переконаний, що головна мета оголошених навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї - банальна гра мʼязами. Москва намагається продемонструвати свою потужність і можливості ядерних сил", - пояснив Лакійчук.
За словами експерта, будь-які військові навчання в Росії загрожують ескалацією у війні
"В будь-якому випадку це лише навчання. Навіть, якщо росіяни й намагаються продемонструвати свою силу. Втім, особовий склад під час цих навчань відпрацьовує навички застосування тої чи іншої зброї. І цьому є певна небезпека", - додав він.
- 6 травня міністерство оборони Росії 6 травня анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї. Відповідне доручення видав російський диктатор Володимир Путін.
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