"Ознака того, що не все так добре на фронті": експерт Лакійчук про навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї у РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Не вірю я жодним червоним лініям росіян. Вони завжди підвищують ставки незалежно від червоних ліній, які вони там колись малювали. Зокрема, використовують підвищення ставок, коли вони програють. Тому, я переконаний, що головна мета оголошених навчань із застосуванням тактичної ядерної зброї - банальна гра мʼязами. Москва намагається продемонструвати свою потужність і можливості ядерних сил", - пояснив Лакійчук.

За словами експерта, будь-які військові навчання в Росії загрожують ескалацією у війні

"В будь-якому випадку це лише навчання. Навіть, якщо росіяни й намагаються продемонструвати свою силу. Втім, особовий склад під час цих навчань відпрацьовує навички застосування тої чи іншої зброї. І цьому є певна небезпека", - додав він.