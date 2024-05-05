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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулося 103 боєзіткнення. Сили оборони відбили 94 ворожі атаки. 32 - на Бахмутському напрямку

За добу на фронті відбулося 103 боєзіткнення. Сили оборони відбили 94 ворожі атаки. 32 - на Бахмутському напрямку

5 травня, 2024 неділя
19:51
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Протягом доби 5 травня на фронті відбулося 103 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 94 атаки ворога на семи напрямках. Найбільше - на Бахмутському

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 травня. 

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Єліне, Клюси, Семенівка, Олександрівка, Миколаївка Чернігівської області; Тарасівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару по місту Харків. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове та Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 32 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Прогрес, Вовче та Галицинівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Євгенівка та Єлизаветівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Понятівка, Інженерне, Інгулець, Антонівка та Садове Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони та 2 артилерійських засобах противника.

  • 5 травня 2024 року російське міністерство оборони повідомило про начебто повне взяття під контроль селища Очеретине Покровського району Донецької області.
Теги:
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