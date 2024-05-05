У районі Часового Яру Росія зосередила до 25 тис. військових, - ОСУВ "Хортиця"

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За даним ГУР, ворог намагається підводити нові військові частини, їх доукомплектовувати і на різних напрямках це відбувається по-різному.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", - зазначив Волошин.

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За його словами, на Часовоярівському напрямку ворог зосередив угрупування близько 20-25 тис. військовослужбовців.