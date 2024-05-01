"Немає жодної вцілілої багатоповерхівки": начальник МВА розповів, чим РФ обстрілює Часів Яр

Про це начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів "Громадському радіо".

За його словами, через постійні обстріли волонтери здебільшого побоюються їхати до міста.

"На цей момент місто контрольоване. Це українське місто, й окупантам тут не місце. Люди у місті зараз просто існують, назвати це умовами складно, бо відсутнє тепло, електрика, вода. У місто більшість волонтерів уже не заїжджають, і це показник. Основний ризик – артилерія та робота FPV- дронів, які працюють по цивільних", - розповів чиновник.

При цьому він зазначив, що в місті досі залишаються 682 особи, в основному люди похилого віку.

"На жаль, за останні 3-4 дні евакуації не було. Не було охочих, аби виїхати. Основний наратив, який люди несуть, – це те, що це їхня домівка і їхня Батьківщина, і вони не хочуть іти зі своєї землі. Дітей немає у місті", - сказав Чаус.

За його словами, у місті немає жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість із них отримали критичні пошкодження, а у приватному секторі щонайменше відсутні вікна.

"Уже близько місяця у нас пік обстрілів, на спад поки не пішов, хоча цього дуже хотілось би. Максимальна кількість обстрілів щодня йде. У місті не буває тихо", – резюмував начальник МВА.

29 квітня стало відомо, що кінорежисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов боронить Часів Яр.

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