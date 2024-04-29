Кінорежисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов боронить Часів Яр
Український режисер, письменник та колишній політвʼязень Олег Сенцов, який нині воює на передовій, поділився, що зараз боронить Часів Яр на Бахмутському напрямку
Про це він повідомив у facebook.
Уродженець Криму, український режисер, письменник та активіст, колишній бранець Кремля, який з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ, нині перебуває на Бахмутському напрямку. Він бере участь в обороні Часового Яру, який зараз намагаються захопити російські окупанти.
"Тримаємо Часік", - написав Сенцов та виклав фото.
Фото: facebook Олега Сенцова
На знімку режисер сфотографований на тлі зруйнованої житлової багатоповерхівки.
Олег Сенцов брав участь у контрнаступі ЗСУ, під час чого 8 липня отримав першу свою контузію Олег Сенцов. У вересні під час бойових дій у Запорізькій області режисер отримав другу контузію.
- 27 квітня в американському Інституті війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення.
- Військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Україна перекинула до Часового Яру на Донеччині бійців Головного управління розвідки для оборони міста.
- 29 квітня заступник керівника оперативного відділу генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі висловив переконання, що росіянам не вдасться реалізувати мету захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня. Згодом Роман Погорілий, співзасновник DeepState, повідомив, що Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Часового Яру
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе