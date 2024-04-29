Кінорежисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов боронить Часів Яр

Про це він повідомив у facebook.

Уродженець Криму, український режисер, письменник та активіст, колишній бранець Кремля, який з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ, нині перебуває на Бахмутському напрямку. Він бере участь в обороні Часового Яру, який зараз намагаються захопити російські окупанти.

"Тримаємо Часік", - написав Сенцов та виклав фото.

Фото: facebook Олега Сенцова

На знімку режисер сфотографований на тлі зруйнованої житлової багатоповерхівки.

Олег Сенцов брав участь у контрнаступі ЗСУ, під час чого 8 липня отримав першу свою контузію Олег Сенцов. У вересні під час бойових дій у Запорізькій області режисер отримав другу контузію.