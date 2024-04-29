Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, - співзасновник DeepState Погорілий

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається використати будь-яку можливість, щоб просунутися в Часів Яр в лоб, з флангів, але ситуація там більш-менш стабілізувалася. Противник перегруповується, підтягує нові сили, постійно обстрілює місто з авіації. Штурмові групи РФ пробують десь насичуватися піхотою в районах, просуватися. Тобто така динаміка відбувається постійно. Але бійці, які тримають Часів Яр і нові бригади, які туди прибули, стабілізували ситуацію", - заявив Погорілий.

За його словами, зараз в цьому районі відбувається лише динаміка спроб прощупування.

"Ворог пробує десь вишукувати слабкі місця, насичувати особовим складом, підтягувати резерви. Тому в будь який-момент ситуація може змінитися, бо противник непередбачуваний як у застосуванні своїх сил, так і в просуванні", - додав він.