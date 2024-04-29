Сили оборони стабілізували ситуацію в районі Часового Яру, - співзасновник DeepState Погорілий
Роман Погорілий, співзасновник DeepState прокоментував ситуацію в районі Часового Яру на Бахмутському напрямку
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог намагається використати будь-яку можливість, щоб просунутися в Часів Яр в лоб, з флангів, але ситуація там більш-менш стабілізувалася. Противник перегруповується, підтягує нові сили, постійно обстрілює місто з авіації. Штурмові групи РФ пробують десь насичуватися піхотою в районах, просуватися. Тобто така динаміка відбувається постійно. Але бійці, які тримають Часів Яр і нові бригади, які туди прибули, стабілізували ситуацію", - заявив Погорілий.
За його словами, зараз в цьому районі відбувається лише динаміка спроб прощупування.
"Ворог пробує десь вишукувати слабкі місця, насичувати особовим складом, підтягувати резерви. Тому в будь який-момент ситуація може змінитися, бо противник непередбачуваний як у застосуванні своїх сил, так і в просуванні", - додав він.
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- Військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Україна перекинула до Часового Яру на Донеччині бійців Головного управління розвідки для оборони міста.
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