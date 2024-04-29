У генштабі Естонії переконані, що Росія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня
Заступник керівника оперативного відділу генштабу сил оборони Естонії Тоомас Вялі висловив переконання, що росіянам не вдасться реалізувати мету захопити місто Часів Яр Донецької області до 9 травня
Про це пише ERR.
"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - наголосив Томас Вялі.
За його словами, захопити весь Часів Яр дуже складно, оскільки це такий планомірний, повільний бій у міських умовах. Він назвав приклад такого бою в Авдіївці.
"А захоплення Авдіївки або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Тому це (окупація Часового Яру до 9 травня, - ред.) малоймовірно", - наголосив заступник керівника оперативного відділу генштабу армії Естонії.
Естонський військовий додав, що напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки та на Бахмутському напрямку, з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
Однією з найгарячіших точок на лінії фронту зараз є село Очеретине під Бахмутом - там російським військам вдалося вклинитися в українську оборону, але це, на думку Вялі, було прикрою випадковістю.
- 27 квітня в американському Інституті війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення.
- Військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Україна перекинула до Часового Яру на Донеччині бійців Головного управління розвідки для оборони міста.
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