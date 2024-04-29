У генштабі Естонії переконані, що Росія не зможе захопити Часів Яр до 9 травня

Про це пише ERR.

"До 9 травня вони його точно не візьмуть. З урахуванням того, що від Авдіївки вони просунулися на десять кілометрів, можливо, на п'ять кілометрів за раз, Часів Яр недосяжний за таких темпів просування", - наголосив Томас Вялі.

За його словами, захопити весь Часів Яр дуже складно, оскільки це такий планомірний, повільний бій у міських умовах. Він назвав приклад такого бою в Авдіївці.

"А захоплення Авдіївки або, скажімо, Бахмута, потребувало кілька місяців. Тому це (окупація Часового Яру до 9 травня, - ред.) малоймовірно", - наголосив заступник керівника оперативного відділу генштабу армії Естонії.

Естонський військовий додав, що напрямок головного удару російських військ, як і раніше, йде з боку Авдіївки та на Бахмутському напрямку, з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Однією з найгарячіших точок на лінії фронту зараз є село Очеретине під Бахмутом - там російським військам вдалося вклинитися в українську оборону, але це, на думку Вялі, було прикрою випадковістю.