"Ситуація нагадує початок вторгнення РФ": Цаплієнко заявив про перекидання бійців ГУР до Часового Яру

Про це він повідомив із посиланням на власні джерела у спецслужбі.

"За інформацією зі спецслужб, спецпідрозділи ГУР МОУ були перекинуті до Часового Яра для оборони цього важливого населеного пункту агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Словʼянська", - йдеться у повідомленні.

За словами Цаплієнка, бійці ГУР перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів. Ситуація біля населеного пункту стабілізувалася.

Водночас журналіст наголосив, що ситуація на цій ділянці фронту нагадує початок широкомасштабного вторгнення, коли спеціальні підрозділи розвідки використовувалися для оборони кордону та населених пунктів Київщини та Харківщини.