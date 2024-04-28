"Ситуація нагадує початок вторгнення РФ": Цаплієнко заявив про перекидання бійців ГУР до Часового Яру
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що Україна перекинула до Часового Яру на Донеччині бійців Головного управління розвідки для оборони міста
Про це він повідомив із посиланням на власні джерела у спецслужбі.
"За інформацією зі спецслужб, спецпідрозділи ГУР МОУ були перекинуті до Часового Яра для оборони цього важливого населеного пункту агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Словʼянська", - йдеться у повідомленні.
За словами Цаплієнка, бійці ГУР перебувають на цьому напрямку вже близько двох тижнів. Ситуація біля населеного пункту стабілізувалася.
Водночас журналіст наголосив, що ситуація на цій ділянці фронту нагадує початок широкомасштабного вторгнення, коли спеціальні підрозділи розвідки використовувалися для оборони кордону та населених пунктів Київщини та Харківщини.
- 27 квітня в американському Інституті війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часового Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто й створити умови для оперативного оточення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе